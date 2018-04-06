Главный капеллан УПЦ поздравил военных Украины с праздником Пасхи (укр.)

Голова Синодального відділу Української Православної Церкви із взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України, митрополит Білоцерківський і Богуславський Августин привітав українських військовослужбовців зі святом Великодня.

Пасхальне послання головного капелана УПЦ православним генералам й адміралам, офіцерам, прапорщикам і мічманам, сержантам і старшинам, солдатам і матросам, усім службовцям Збройних Сил, правоохоронних органів та інших військових формувань України опубліковано на сайті Синодального військового відділу УПЦ.

Нижче наводимо текст Пасхального послання без змін.

"Христос воскрeс!

Це святкове привітання завжди наповнює наші серця благоговінням і радістю, як би часто його не виголошували. Пройшовши спасенний шлях Великого посту і Страсного тижня, нині ми з духовним натхненням зустрічаємо Святу Пасху. Сьогодні усі православні християни згадують і святкують подію, яка і досі залишається незбагненною для людського розуму: на третій день після Хресної Смерті повстав із гробу Господь наш Іісус Христос. При зустрічі з Воскреслим Спасителем Жони-мироносиці і Апостоли, очевидно, пережили змішані почуття: і збентеження, і радість, і страх. А один із учнів Христових, Фома, почувши про Воскресіння Божественного Вчителя, навіть побажав вкласти свої персти в рани на Його Тілі, щоб переконатися у достовірності чуда. В Євангелії не сказано, чи торкнувся Фома Тіла Нового Адама, побачивши Христа і почувши Його голос, коли вражено вигукнув: «Господь мій і Бог мій!». У відповідь він почув слова, звернені також і до всіх нас: «Ти повірив, тому що побачив Мене; блаженні, що не бачили й увірували!» (Ін. 20, 29).

Настала Пасха Христова, і у її світлі ми виразно бачимо сенс нашого життя. Яскравий спалах Воскресіння освітлює і прояснює весь хід історії людства. Навіть тих, хто відвернувся від свого Господа, Він не залишає; тим, хто змучився в гріхах, Спаситель відкриває шлях покаяння і духовного відродження – шлях до вічного життя. Вознесімо ж Господу хвалу за Його милість і ласку! Подякуємо Богові, як люблячі діти, які завжди можуть сподіватися на затишний притулок і захист у Домі Отця Небесного!

Наш розум через гріх нелегко сприймає науку про майбутнє життя, про відповідальність за свої вчинки перед Богом, про неминучість гіркої долі для грішників. Хоча більшість нашого народу радіє у святі пасхальні дні, але, напевне, мало хто по-справжньому розуміє, що саме святкується на Великдень. На жаль, навіть церковним людям легше зрадіти крашанці і запашній пасці, які втішають після тривалого великопісного утримання, ніж, напруживши всі сили душі, осягнути велич того, що відбулося сьогодні, і пережити Воскресіння Христове так, як цього сподобилися Жони-мироносиці і Апостоли. Тому необхідно завжди скеровувати свій розум і серце у височінь, звертати погляд до горнього Ієрусалиму і духовно туди прямувати.

З цього шляху дуже легко схибити, втративши пильність, тому навіть у дні торжеств не можна розслаблятися, затьмарюючи свій духовний зір прагненням до влади і слави, комфорту і володіння земними скарбами, нестримного споживання і нескінченних розваг або через розчарування чи через байдужість.

Ворог роду людського весь час тисне на вірних Церкви Христової, він ніколи не залишить нас у спокої, поки ми звершуємо свій земний подвиг. Через лють диявола зло поширюється у всьому світі, а також просторами нашої Батьківщини. Вітри спокус постійно роздмухують полум’я ворожнечі не лише між братніми народами, а навіть, і між співвітчизниками. Біль, сльози, кровопролиття не припиняються на Сході України. Коли настане такий довгоочікуваний і бажаний мир? Коли зітхнемо з полегшенням, побачивши кінець поширенню пихи, заздрощів, ненависті, відчаю і безсоромності у нашому суспільстві? Безумовно, лише коли повернемося обличчям до Сонця Правди – Христа Бога нашого, сприймемо від Нього і світло, і тепло, які просвітять наші серця і душі, і ми спроможемося, очистившись самі, позбутися отруйної, руйнівної скверни в нашій країні і досягти миру. Адже тільки любов’ю і добротою можна перемогти зло, як, наприклад, водою – погасити полум’я. Тут перемагає лише любов – подвиг, як результат старанної праці над власною душею. Цей труд – дуже складний і тяжкий, тому і дарує нам Господь невимовні радісні пасхальні дні, щоб наші серця не ослаблювалися, а зміцнювалися славою Воскреслого Спасителя. Радіючи Христу Воскреслому, віруюче серце обов’язково сповнюється готовністю протистояти злобі, ненависті й усім іншим гріхам. І хай труднощі не зупиняють нас! Пам’ятаймо слова нашого Господа і Спасителя: «Будьте відважні: Я переміг світ» (Ін.16, 33).

Дорогі брати і сестри! Щиросердечно вітаючи вас з Пасхою Христовою, молитовно бажаю усім, щоб Іісус Христос укріплював і підтримував кожного з нас на тих життєвих шляхах, якими Він спрямовує нас до Царства Небесного!

Устами святого апостола Павла Господь закликає нас жити в любові (Еф. 5, 2), а не в ненависті (Гал. 5, 21), в скорботі бути терплячими (Рим. 12, 12), робити людям якомога більше добра (2 Кор. 13, 7), втішатися надією (Рим. 12, 12) і у вірі бути непохитними (Кол. 1, 23).

У цьому хай допоможе нам Воскреслий Спаситель молитвами Пречистої Своєї Матері і всіх святих! Амінь".