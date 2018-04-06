Митрополит Онуфрий в Киево-Печерской лавре возглавил утреню Великой Пятницы с чтением 12-ти Страстных Евангелий

00:41, 06 апреля 2018
Православие
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/ news.church.ua

Предстоятель также спел несколько песнопений в составе мужского трио, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Богослужебные также песнопения исполняли: хор Киевских духовных школ под руководством архимандрита Романа (Подлубняка) и Митрополичий хор под руководством архимандрита Геронтия (Борисевича). 

Главное содержание утрени Великой Пятницы (которая обычно совершается накануне вечером) составляет чтение 12 Евангелий – избранных глав из благовествования всех четырех евангелистов. В этих Евангелиях подробно повествуется о последних часах земной жизни Спасителя, начиная с Его прощальной беседы с учениками после Тайной Вечери и заканчивая Его погребением во гробе Иосифа Аримафейского. Верные за этим богослужением держат в руках зажженные свечи – в знак осознания величия подвига Христа и сочувствия страданиям нашего Спасителя.

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