Митрополит Онуфрий в Киево-Печерской лавре возглавил утреню Великой Пятницы с чтением 12-ти Страстных Евангелий

Накануне Великой Пятницы, 5 апреля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил утреню с чтением 12-ти Страстных Евангелий в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Предстоятель также спел несколько песнопений в составе мужского трио, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Богослужебные также песнопения исполняли: хор Киевских духовных школ под руководством архимандрита Романа (Подлубняка) и Митрополичий хор под руководством архимандрита Геронтия (Борисевича).

Главное содержание утрени Великой Пятницы (которая обычно совершается накануне вечером) составляет чтение 12 Евангелий – избранных глав из благовествования всех четырех евангелистов. В этих Евангелиях подробно повествуется о последних часах земной жизни Спасителя, начиная с Его прощальной беседы с учениками после Тайной Вечери и заканчивая Его погребением во гробе Иосифа Аримафейского. Верные за этим богослужением держат в руках зажженные свечи – в знак осознания величия подвига Христа и сочувствия страданиям нашего Спасителя.