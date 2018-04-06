Евангелие каждый день: 6 апреля – Великая Пятница Страстной седмицы

Когда Господь был осужден на смерть? Как молился Христос перед казнью? От чего умирал человек, осужденный к распятию? О крестных страданиях и смерти Спасителя в Великую пятницу рассказывает протоиерей Сергей Вейго.

Информационно-просветительский отдел УПЦ представляет новый медиа-проект «Евангелие на каждый день» – короткие украиноязычные сюжеты, которые через толкование святых отцов раскрывают глубинные значения Святого Евангелия.