Евангелие каждый день: 6 апреля – Великая Пятница Страстной седмицы
00:37, 06 апреля 2018Православие
36
Протоиерей Сергей Вейго / news.church.ua
Когда Господь был осужден на смерть? Как молился Христос перед казнью? От чего умирал человек, осужденный к распятию? О крестных страданиях и смерти Спасителя в Великую пятницу рассказывает протоиерей Сергей Вейго.
Информационно-просветительский отдел УПЦ представляет новый медиа-проект «Евангелие на каждый день» – короткие украиноязычные сюжеты, которые через толкование святых отцов раскрывают глубинные значения Святого Евангелия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter