Евангелие каждый день: 6 апреля – Великая Пятница Страстной седмицы

00:37, 06 апреля 2018
Православие
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/ news.church.ua

Информационно-просветительский отдел УПЦ представляет новый медиа-проект «Евангелие на каждый день» – короткие украиноязычные сюжеты, которые через толкование святых отцов раскрывают глубинные значения Святого Евангелия.

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