В Иерусалиме в Страстную Пятницу украинцы идут Via Dolorosa: управляющий делами УПЦ об уникальной молитвенной миссии верующих

«Дорогой Господа с молитвой за Украину» - так называется масштабный Крестный ход, который второй год подряд в дни Страстной Седмицы реализуется на Святой Земле по инициативе верующих Украинской Православной Церкви.

Шествие возглавляет уникальная икона, которой не существовало до сих пор – вместе со священномучеником Владимиром на ней изображены 40 мучеников, которые пострадали за веру – епископов и священников из разных регионов Украины, начиная с 1918-го года. Мучеников ведет на их последний подвиг Богородица «Оранта» - «Нерушимая стена». На втором плане - разрушенные церкви-мученики.

Управляющий делами Украинской Православной Церкви Митрополит Антоний (Паканич) рассказал «УНИАН-Религии» о миссии «по пути Господа в молитве за Украину»: верующие идут Путем Скорби (Via Dolorosa) в ночь на Страстную Пятницу, 5 апреля.

Шествие начинается с Гефсимании, зайдет в Львиные ворота Старого города и пройдет по Виа Долороза.

В этом году в шествии принимают участие и верующие, храмы которых сейчас захвачены. Паломники идут последним путем Господа Иисуса Христа с молитвой и уверенностью в том, что Покров Пресвятой Богородицы и милосердие Господа будут над родной землей.

Сотни паломников несут иконы священномученика Владимира (Богоявленского), столетие мученической кончины которого вспоминает Православная Церковь в этом году.

- Владыка, какие события в этом году пройдут на Святой Земле накануне Пасхи с участием верующих Украинской Православной Церкви. Как известно, уже традиционно паломники УПЦ активно проводят эти дни, реализуя миссию «по пути Господа с молитвой за Украину», идут Крестным Ходом со святынями украинской земли. С какими инициативами верующие выступили в этом году?

«У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА СВОЯ СОБСТВЕННАЯ ГОЛГОФА»

- Первыми в Крестном ходе идут представители захваченных храмов УПЦ, которых делегировали общины. Они пронесут Дорогой Господа копии храмовых икон из церквей, которые ныне у них отняты.

К Господу Нашему Иисусу Христу в начале Крестного пути подошли ближайшие апостолы и просили, чтобы и они унаследовали славу Господню. На что Христос ответил: «Не знаете чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я пью и креститься крещением, которым Я крещусь». В своей эмоциональности они ответили: «Можем». Господь сказал им: «Чашу, которую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься». Ознаменовав им, что они через мученическую кончину придут к славе Господней.

Фактически, этим самым, Господь сказал это не только своим ученикам, но и каждому христианину - путь к обожению, путь к Воскресению лежит только через Голгофу.

И как человечество в целом, так и каждый человек в частности, должен пройти свою собственную Голгофу. В меру своего развития, в меру своих знаний, в меру своей ответственности - у каждого человека своя собственная Голгофа.

Если взглянуть на исторические события, можем сказать, что путь на Голгофу был положен для многих наших соотечественников событиями ровно столетней давности. В 1917 году Православная Церковь была призвана пройти свой голгофский путь. Этот путь она прошла с достоинством, оросивши кровью мучеников, исповеданием исповедников, твердостью в вере простых православных людей. И Церковь прошла не только свой путь Голгофы, а и негой Божией была сохранена в новейшее время.

«ЭТИ НОВОМУЧЕНИКИ СВОЮ ГОЛГОФУ ПРОШЛИ НА УКРАИНСКИЙ ЗЕМЛЕ»

В Украинской Православной Церкви 2018-й год проходит под молитвенным покровительством священномученика Владимира, Митрополита Киевского и всех новомучеников и исповедников Православной Церкви.

В память о том Крестном пути XX-го века нашей Церкви верующие Украинской Православной Церкви пройдут с иконой новомучеников и исповедников, о многих из которых мы знаем, что они никогда не были на Святой земле, но они свою Голгофу прошли на украинский земли. Своими святыми иконами, вместе с верующими, они идут Путем Скорби в ознаменование молитвенного покровительства над украинской землей.

Идут ради того, чтобы люди не повторяли ошибок истории. Для того, чтобы люди не допустили кровопролития и распространения атеизма. Для того, чтобы не была перейдена граница произвола, а человек в свободе свободного выражения своих религиозных потребностей мог спокойно ходить в храм и в духовности воспитывать себя и свою семью. Потому что духовность ведет к пониманию, а понимание ведет к единству, единство ведет к любви, которой так не хватает сейчас украинскому народу.

«ЧАСТО ЧЕЛОВЕК ОСТАЕТСЯ ГЛУХИМ, ПОТОМУ ЧТО ЕМУ ВЫГОДНО «ВЫБИРАТЬ ВАРАВВУ»

Голгофские события не только показали нам, как Христос был возведен на смертную казнь, они показали, как легко человек меняется из правды в неправду. Понтий Пилат дал выбор народной толпе: выбрать праведника, или выбрать грешника; выбрать между Христом и разбойником Вараввой, между истиной и ложью. Народ выбрал Варавву. Понтий лишь переспросил, что делать с Христом. А они закричали: «Да будет распят».

Очень часто, даже говоря об истине, говоря о справедливости, о правде и соответствие слову Божьему, человек остается глухим, потому что ему выгодно сейчас «выбирать Варавву».

Люди, которые приехали поклониться Святой Земле, пройти по Христовой Голгофской дороге, поклониться святой Голгофе и храму Воскресения Христова - это люди, которые стали живыми свидетелями тех событий, которые произошли во дворе Понтия Пилата. Когда толпа кричал примерно так: «Нам истины не надо, нам лучше дружить с разбойником Вараввой».

Для того, чтобы верующие могли подкрепиться духовно, получить от Бога благодать вдохновения дальнейшего исповедования, они посещают Святую Землю.

Люди приехали не ради того, чтобы помолиться только за себя, молитва на Святой Земле не личностная - она за всех: за семью, близких, за знакомых и не знакомых, за гонителей и не гонителей. Их молитва звучит за всех, потому что противостояние заканчивается тогда, когда в сердце царит любовь. Их молитва за то, чтобы в сердцах каждого соотечественника наступило умиротворение и радость во Христе, Который Воскрес.

Христос по Воскресении Своем, в своих учениках, взволнованных и испуганных, трижды за вечер обратился: «Мир вам». Молитва наших паломников на Святой Земле раздается за мир. За мир в сердце человека, потому что мир в сердце не терпит никаких противостояний - ни политических, ни межэтнических или межрелигиозных. Когда царит в душе мир, человек способен разобраться, где правда и где ложь, где истина, а где истинная Церковь, а где... политический проект. Молимся за мир, а в мире будем искать взаимопонимание.

«ПАСХА СТРАДАНИЯ» И «ПАСХА ВОСКРЕСЕНИЯ»

- Почему Крестный Ход украинских паломников стартует с Гефсимании?

- Из Гефсимании начинался Крестный путь Иисуса Христа. В Гефсимании Он был предан Иудой и схвачен. Вспоминая эти события, в Великий Четверг на вечернем богослужении, когда читают 12 отрывков из Евангелия о Страстях Христовых, все молятся с зажженными свечами. На этом важном богослужении вспоминается период от Тайной вечери до воскресения Иисуса Христа. После службы, по традиции, все выходят из храмов с этими огоньками-свечами.

В православно-литургическом Богословии есть понятие «Пасха страдания» и «Пасха воскресения» - как одно величественное событие, которое начинается с четверга и заканчивается празднованием Светлого Христова Воскресения. Пасха - это не одна ночная служба, а фактически недельное богослужение, которое охватывает собой крупнейшее событие в истории человечества и самое большое событие в истории каждого человека. Потому что Христос Воскрес, тем самым открыв нам дверь Воскресения.

На Святой Земле в Гефсимании есть мощи новомученников, оттуда наши верующие этого года начнут Крестный ход.

- В Дальних Пещерах Киево-Печерской лавры, на мощах священномученика Владимира (Богоявленского), сегодня вы освящаете иконы с его изображением для участников крестного хода. Почему паломники этого года пойдут именно с этими иконами?

- Митрополит Владимир (Богоявленский) - первый новомученик и исповедник Русской Православной Церкви. За свою долгую жизнь он прошел все возможные сферы бытовой жизни и стал первым, ведя за собой и монахов, и подвижников и исповедников, и женатых, и неженатых. Он является первым в крестном ходе всех мучеников, убитых за веру, которые ушли на небо, начиная с 1918-го года.

Митрополит Владимир был и студентом, и преподавателем; был женат и овдовел; человек, который потеряла ребенка; человек, который принял монашество; был приходским священником, был и благочинным, и епископом; и стал новомучеником Церкви Христовой.

Священномученик Владимир - епископ Православной Церкви, который открыл небесный крестный ход для исповедников и мучеников Русской Церкви: первым ушел к Богу на Небо. По просьбе верующих, иконы, освященные на его мощах будут переданы участникам крестного хода «Дорогой Господа с молитвой за Украину».

- Расскажите об иконе, которая была написана по инициативе паломников, чтобы пройти Дорогой скорби в Иерусалиме.

- На иконе кроме священномученика Владимира, изображены новомученики и исповедники, чья жизнь связана с Украиной: будь то обучение, или определенные годы служения - их в сонме всех новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви сотни человек. Они прославлены Священным Синодом Православной Церкви - как Русской, так и Украинской, так и Польской Православной Церкви.

Почти каждая епархия УПЦ заключила свой собор новомучеников. Эта икона – инициатива простых людей - это попытка изобразить на иконе основных представителей сонма новомученников и исповедников Украинской Православной Церкви. В частности, это епископат, также известные и знаковые лица в пресвитерском сане, представляющих различные регионы Украины. Также на иконе изображены дореволюционные храмы, которые были уничтожены в богоборческие времена. Это храм Братского Богоявленского монастыря на Подоле; Десятинный собор, который символизировал тысячелетнюю эпоху Православия на Руси; церковь Николая Доброго.

На иконе изображены мученики, большая часть из которых начинали свою духовную жизнь в стенах Киевской Духовной Школы.

В центре иконы изображена Богородица «Оранта» - образ из Софии Киевской - кафедрального храма Киевской митрополии . Много священнослужителей, которые приняли мученическую кончину в начале XX века, были рукоположены в этом храме.

В воспоминаниях новомученников мы читаем, что именно молитва и заступничество Пресвятой Богородицы укрепляли их на подвиг стойкости в вере перед лицом смерти, соответственно, на иконе изображена «Оранта» - «Нерушимая стена».

- Но ведь иконы «Собор новомучеников Украинской земли» до сих пор не существовало?

- Эта икона - вполне народная инициатива. Наши верующие – паломники из захваченных Церквей Украинской Православной Церкви из разных регионов Украины, чьи общины делегировали своих представителей в Иерусалим, провели определенную работу и составили список новомучеников, подобрали иконописца и написали икону, которую попросили освятить в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры, чтобы отвезти на Святую землю и пройти Дорогой скорби.

В Киевской Духовной Академии сейчас ведется работа по сведению в единый список Собора всех новомучеников и исповедников, чья жизнь связана с украинскими землями. Это не только те, кто погиб на территории Украины, а и те, кто и родился и учился в Украине, и пострадал за ее пределами. Много мучеников погибли в Бутово (Россия), другие - в Казахстане, и много еще где, но их жизнь была связана с Украиной.

- Что пожелаете нынешним хрестоходцям, на которых возложена миссия молитвы за Украину на Святой Земле?

- Чтобы по их молитвам Господь укрепил наш народ в вере Православной, чтобы были искоренены последствия атеистического режима, которые и до сих пор проявляются во многих сферах, и чтобы глубокая вера стала залогом стяжания мира в сердце каждого человека на нашей многострадальной земле, а в конечном итоге - и во всем мире.

Анна Хрусталева, «УНИАН-Религии».