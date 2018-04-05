Патриарх Кирилл рассказал, чему учит пример Иуды

Предательство Христа одним из Его ближайших учеников – Иудой Искариотом заставляет каждого верующего задуматься о степени собственной верности Господу, как в радостях, так и в скорбях.

Об этом сказал патриарх Кирилл в своей проповеди в среду Страстной седмицы 4 апреля после Литургии в храме Христа Спасителя, сообщает сайт «Фома».

- Вспоминая предательство Иуды, каждый должен подумать и о самом себе: а готов ли он быть со Христом до конца своей жизни, и в радостях, и в скорбях? – заметил Патриарх.

По словам Патриарха Кирилла, каждый должен задуматься о том, «не остановят ли его душевный порыв, его желание быть с Богом неожиданно свалившиеся на голову жизненные проблемы, которые покажутся несправедливыми, трудности, которые покажутся невыносимыми, болезни, которые могут выглядеть как страшные и даже неизлечимые?»

- Перед лицом этих испытаний сохраним ли мы свою веру? И как важно ответить на этот вопрос утвердительно: да, сохраним! Потому что, кроме Иуды, были еще одиннадцать апостолов, десять из которых жизнь свою отдали за Господа и Спасителя и своею кровью утвердили веру православную в роде человеческом. Пусть пример святых апостолов будет для нас примером! – подчеркнул патриарх Кирилл.

В тоже время, отметил он, личность Иуды также может служить верующим примером того, «как легко поскользнуться на ровной поверхности, как легко изменить свои взгляды на жизнь, если подлинные взгляды на жизнь, Богом благословенные и укорененные в нашей вере, вдруг станут чем-то второстепенным в нашей жизни».