В Великий четверг Митрополит Онуфрий возглавил литургию в Киево-Печерской лавре

13:49, 05 апреля 2018
Православие
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Митрополит Онуфрий / news.church.ua

В Четверг Страстной седмицы совершается литургия святителя Василия Великого в соединении с вечерней, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ. 

В Страстной Четверг Церковь воспоминает несколько важных событий из жизни нашего Спасителя: Тайную Вечерю, на которой Господь установил Таинство Евхаристии и омыл ноги ученикам, давая нам образец смирения и любви к ближним, молитву в Гефсиманском саду и предательский поцелуй Иуды, которым он отдал Божественного Учителя на страдание и смерть.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди. Блаженнейший Владыка напомнил верующим евангельские события, которые упоминаются в Великий Четверг, объяснил, почему Господь дает нам Свое Тело и Кровь, и как подходить к Таинству Евхаристии. Особое внимание Блаженнейший Владыка обратил на необходимость смирения и покаяния в подготовке к Таинству.

За литургией была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.

Напомним, вчера Предстоятель возглавил последнюю в этом году литургию Преждеосвященных Даров.

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