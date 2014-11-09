Издано ежегодное руководство по совершению богослужений на 2015 г.

Издательство Московской Патриархии выпустило в свет «Богослужебные указания на 2015 год». Издание входит в число официальных календарно-богослужебных изданий Русской Православной Церкви, сообщает pravoslavie.ru.

Богослужебные указания — ежегодное руководство по совершению богослужений, составленное в соответствии с требованиями Богослужебного Устава и учитывающее многообразие литургической практики. Книга предоставляет настоятелям храмов и монастырей большой выбор вариантов служб разным святым.

В приложении Богослужебных указаний в помощь священнослужителям предлагается статья об аллилуйном богослужении в седмичные дни малых постов, таблица цветов богослужебных облачений и указатель вариантов совершения служб на период пения Октоиха.

Издание осуществляется по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.