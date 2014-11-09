Киевские духовные школы молились перед мощами своего небесного покровителя

8 ноября, в канун дня памяти преподобного Нестора Летописца и Собора святых Киевской духовной академии, в Успенском соборе Киево-Печерской лавры была совершена Всенощное бдение, сообщает сайт КДАиС.

9 ноября Православная Церковь молитвенно вспоминает преподобного Нестора Летописца

Богослужение возглавил управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Его Высокопреосвященству сослужили архиепископ Верейский Евгений, архиепископ Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф, епископы Ирпенский Климент, Фастовский Дамиан, Вознесенский и Первомайский Алексей, а также многочисленные гости: представители духовных учебных заведений Украины, России, Белоруссии, преподаватели и студенты Киевских духовных школ в священном сане.

В Крестовоздвиженском храме Успенской Киево-Печерской лавры митрополитом Антонием был совершен молебен перед ракой со святыми мощами всемирно известного угодника Божия.

Перед святыней молились преподователи и учащиеся духовных школ (видео).

Lavra.ua