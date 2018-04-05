Великий Четверг: Тайная Вечеря и установление Таинства Причастия

В Великий Четверг Страстной седмицы, 5 апреля, Православная Церковь вспоминает Тайную Вечерю Господа Иисуса Христа со Своими учениками и установление Им Таинства Евхаристии (Святого Причащения).

Как сообщает "Фома", Тайная Вечеря описывается у всех четырех евангелистов (Мф. 26, 17-30; Мк. 14, 12-26; Лк. 22, 7-39; Ин. 13-17). Это была последняя беседа и трапеза Господа с учениками перед Его страстями.

Среди прочего, на Тайной Вечери Христос предсказал, что Его предаст один из учеников, которым стал Иуда Искариот.

Центральным же событием Вечери стало установление Спасителем Таинства Евхаристии (Святого Причащения) (Мф. 26, 26-28; Мк. 14, 22-24; Лк. 22, 19-20).

Все эти события отражаются в службах и богослужебных текстах этого дня, в частности в чтении 12-ти Страстных Евангелий.

Помимо этого, в этот день совершается Чин омовения ног, в ходе которого архиерей, в подражание Иисусу Христу, омывшему ноги Своим ученикам, омывает ноги двенадцати священнослужителям.