Глава информотдела УПЦ епископ Климент – о традиции паломничества Митрополита Онуфрия на Афон

Глава Синодального информационного отдела УПЦ, главный редактор официального сайта УПЦ, епископ Климент (Вечеря).

Владыка, благословите! Сейчас митрополит Онуфрий пребывает на Афоне. Мало кто знает об особенностях паломничества Блаженнейшего, расскажите об этой поездке.

Владыка Онуфрий каждый год после Покрова старается посещать Святую Гору. Вместе с ним на Афон едет автобус с подарками, которые, по традиции, собирает вся Черновицкая епархия.

Приезд владыки Онуфрия на Афон – это всегда радостное событие для монахов. Его подарки раздают всем: начиная от самых старших, заканчивая послушниками. Он никого не обходит своим вниманием.

Кстати говоря, подарки, которые везут из Буковины, не покупаются, их изготавливают простые люди. Это брынза, простокваша и другие полезные продукты. Это специально связанные для насельников монастырей теплые шерстяные носки, другая одежда. Владыка Онуфрий передает для каждого отдельно приготовленные пакеты, в которых находятся самые простые и необходимые вещи. Вручение таких гостинцев - всегда очень трогательный момент. Ведь человеку иногда дарят что-то, что ему не нужно. А на Афоне монахи живут очень скромно, даже лишние иконы и книги не хранят, в келии обычно почти ничего нет.

Зная об этом, владыка всегда привозит какие-то мелочи, важные в жизни каждого человека. Он сам долгие годы жил в монастыре, хорошо понимает душу монаха и всегда с любовью заботится о тех, кто полностью посвятил себя Христу.

На Афоне очень любят владыку. В некоторых храмах Святой Горы в алтарях есть памятные надписи о том, что храм был освящен митрополитом Онуфрием. Освящение храма на Афоне это не частое событие. Монахи приглашают совершить это великое действо того архиерея, который для них очень дорог и духовный авторитет которого для них очень важен.

Каким знаете Блаженнейшего лично Вы?

Он очень мудрый человек. Эта мудрость исходит не только из его жизненного опыта. Такую духовную мудрость дает Господь смиренному человеку. Гордый человек, который полагается на свой жизненный опыт, очень часто ошибается. Владыка Онуфрий всегда поверяет свои поступки с Евангельским законом – законом любви и смирения. Именно в этом секрет его мудрости. К нему не только сейчас, но и раньше всегда приходили за советом епископы, священники, миряне. В современном мире очень много различных проблем. В них не так просто разобраться. Те, кто советуется с Блаженнейшим, слышат очень мудрые и порой неожиданные слова. Священное Писание говорит об одном важном духовном законе: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Это правило очень ярко проявлялось во все периоды жизни владыки Онуфрия, и особенно сейчас.

Как давно Вы знакомы с владыкой?

В студенческие годы моим другом и сокурсником был иподиакон владыки Онуфрия. Он много рассказывал о том, как устроена жизнь Черновицкой епархии и насколько все между священством и мирянами растворено любовью.

Став священнослужителем, я запомнил каждую свою встречу с владыкой Онуфрием. Они всегда были для меня духовным откровением. В каждом слове и движении владыки я ощущал мудрость и духовный опыт.

Людям свойственно сравнивать, чтобы охарактеризовать другого человека. Когда вспоминаем почившего Блаженнейшего митрополита Владимира, то сразу же возникает образ человека, украшенного глубоким смирением. Все, кто его знал, подтвердят, что смирение было его силой. Своим смирением он преодолевал препятствия, совершал свое служение в очень сложных исторических условиях.

Когда я общаюсь с Блаженнейшим митрополитом Онуфрием, то и в нем вижу ту же черту – искреннее непритворное смирение. Предстоятель Церкви это образец для всего епископата. Этот же пример епископы должны подавать священству, а священники - всем мирянам. Смирение собирает паству возле пастыря. Поэтому люди так любят нашего владыку. Я бы сказал, что это не просто черта характера. Это ключ к решению проблем сегодняшнего дня. В обычных жизненных обстоятельствах если человеческая логика доказывает необходимость настоять на своем, чего-то требовать, спорить, владыка Онуфрий не изменяет смирению. И такие его решения оказываются самыми верными. Наверное, в этом секрет мудрости нашего Блаженнейшего.

Какой самый важный совет Вы получили от Предстоятеля?

Владыка ни разу не благословил и не посоветовал поступить по законам, по которым живет греховный мир. Каким бы это ни казалось невозможным в тот или иной конкретный момент, он всегда советует делать только так, как учит Евангелие. В любой ситуации. И время показывает, что именно такой выбор приносит пользу и для каждого человека в отдельности и для Церкви в целом. Как бы законы мира не требовали своего, законы Христа являются самыми верными в нашей жизни.

Сегодня не самые простые дни для Украины. Какая миссия возлагается на Блаженнейшего. Что ожидает от него Церковь и общество?

Сам Блаженнейший говорит о том, что призвание священника, призвание архиерея – молитва за свою паству. Предстоятель Церкви, прежде всего, молитвенник. Молитва в истории человечества много раз творила чудеса. Она прекращала войны, останавливала землетрясения, угашала пожары, спасала города и народы. И сегодня, когда мир погряз в кризисах и не способен собственными усилиями их преодолеть, Блаженнейший говорит, что только молитва может спасти окружающий мир. Он старается своим примером научить всех нас на любые вызовы и любые проблемы отвечать молитвой и поиском помощи от Господа.

Чем отличается молитва Предстоятеля от молитвы простого человека?

Наверное, кроме Предстоятеля никто не сможет ответить на этот вопрос. Афонский старец, преподобный Силуан, говорил: “Молиться – значит кровь проливать”. Когда человек молится о ком-то, он пропускает все радости и горести человека через свое сердце. И когда молится Предстоятель о своей пастве, то горести и радости всей паствы – а это многие миллионы судеб, проходят через его сердце.

Все мы любим Блаженнейшего, многие хотели бы попасть к нему в эти дни на прием, сказать много теплых слов…

Самый лучший подарок для Блаженнейшего, это если каждый из нас дома или в храме вознесет о нем искреннюю молитву. Верующий человек понимает, что нет иного проявления любви выше молитвы. Это то, чего бы Предстоятель хотел от всех нас. Он всегда призывает свою паству быть усердными в молитвах. Если мы исполним этот призыв, то приумножим радость нашего Предстоятеля о своей пастве. Какие-то материальные знаки, которые выражают нашу любовь, создают дополнительные хлопоты. Хочется лишний раз не тревожить Блаженнейшего и дать ему возможность молитвенно укрепиться в том великом служении, которое он совершает.

Что Вы пожелаете Предстоятелю в эти дни?

Я бы хотел пожелать Блаженнейшему то, чему он посвятил всю свою жизнь –спасения души для достижения Царствия Небесного. Вся биография владыки Онуфрия – это стремление человека к Богу. Пусть Господь, видя это стремление, всегда будет рядом с ним Своею Благодатью.

Анна Горпинченко, “УНИАН-Религии” – для официального сайта УПЦ.

Фото предоставлены информационным отделом УПЦ