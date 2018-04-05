Патриарх Варфоломей І считает, что католицизм и православие находятся на пути к единству

Константинопольский Патриарх Варфоломей І принял 3 апреля в своей резиденции в Стамбуле, духовенство Римской епархии РКЦ.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

"Даже если он является медленным, даже если, иногда, встречаются трудности, путь к единству наших святых Церквей является неостановимым, ибо этого хочет Бог", - сказал Патриарх.

70 священников из епархии Папы под предводительством Викария архипископа Анджело Де Донатиса осуществляет пасхальное паломничество по христианским святыням Турции. Одной из остановок во время этой поездки стал стамбульский квартал Фанар, где находится резиденция Константинопольского патриарха. Викарий Папы передал Патриарху Вартоломею приветствие от Папы Франциска.

Приветствуя паломников, Константинопольский Патриарх остановился также на вопросе разницы дат празднования Пасхи, отмечая, что начиная с XVI столетия, отдаление между григорианским и юлианским календарем привело к различным датам празднования этого праздника.

Мы уверены, что как только вызреет подходящее время, наши Церкви сумеют со смирением и готовностью претворить в жизнь совместный проект", – сказал он.

"Вы прибыли из Рима, – добавил патриарх, – где епископом является наш возлюбленный брат Папа Франциск. Глубокая общность намерений соединила нас уже от его избрания и оказалась плодотворной в течение этих пяти лет его понтификата, собирая нас вместе во время различных событий и возможностей".