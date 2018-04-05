Евангелие на каждый день: сегодня – Великий четверг Страстной седмицы (видео)

09:14, 05 апреля 2018
Православие
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Протоиерей Игорь Базаринський

Информационно-просветительский отдел УПЦ представляет новый медиа-проект «Евангелие на каждый день» – короткие украиноязычные сюжеты, которые через толкование святых отцов раскрывают глубинные значения Святого Евангелия.

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