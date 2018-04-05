Евангелие на каждый день: сегодня – Великий четверг Страстной седмицы (видео)

Христос до сих пор находится со своими учениками – христианами. Какое главное условие правильного причастия? О значении Тайной вечери рассказывает протоиерей Игорь Базаринский.

Информационно-просветительский отдел УПЦ представляет новый медиа-проект «Евангелие на каждый день» – короткие украиноязычные сюжеты, которые через толкование святых отцов раскрывают глубинные значения Святого Евангелия.