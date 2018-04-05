Икона прав. Артемия Веркольского передана в дар монастырю прп. Харитона на Святой Земле

01:33, 05 апреля 2018
Православие
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/ monasterium.ru

Святыню в обитель во время паломничества передал благодетель Пиринемского прихода на Пинеге Архангельской области, сообщает "Монастырский вестник". 

В клеймах, окружающих образ, находятся лики святых Пинежской земли: Иоанна Кронштадтского, Сергия Малопинежского, Никона Оптинского и Параскевы Пиринемской.

Монастырь располагается в Иудейской пустыне в ущелье Вади Кельт. Он находится в ведении Русской Духовной Миссии. Сейчас там заповедник, охраняемый государством Израиль. Из-под земли бьет источник преподобного Харитона, который через несколько десятков метров превращается в речку с прозрачной водой.

Первый раз братия Веркольского монастыря посетила это место более десяти лет назад. Тогда же произошла встреча с Первоиерархом Русской Православной Церкви Заграницей митрополитом Иларионом (Капралом), тогда архиепископом Сиднейским. Три года назад Владыка передал Веркольскому монастырю святыни-мощи преподобномучениц Великой княгини Елизаветы и инокини Варвары.

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