Храм-памятник жертвам теракта над Синаем построят в Петербурге

К 2021 году в Санкт-Петербурге планируют построить храм с социальным центром в память о жертвах теракта, совершенного в 2015 году на борту самолета, летевшего из Египта в Санкт-Петербург.

Планы строительства храма великомученика Димитрия Солунского с социальным центром на территории многофункционального комплекса «Балтийская жемчужина» в Красносельском районе города обсуждались 4 апреля на совещании с участием вице-губернатора Игоря Албина, сообщает "Фома".

В состав комплекса войдут духовно-просветительский центр, библиотека, помещения для занятий детского хора.

Строительство пройдет в несколько этапов. До конца июня 2020 года планируют построить социальный центр и необходимые технические помещения, а в 2021-м – храм-памятник жертвам теракта.

Впервые власти Петербурга сообщили о планах строительства храмового комплекса на берегу Матисова канала в Красносельском районе в память о жертвах теракта в октябре 2016 года.

Напомним, что крупнейшая в истории отечественной авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года. Лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Петербург, разбился над Синаем. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Причиной катастрофы был признан теракт.