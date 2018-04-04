К Пасхе в Иерусалиме издали путеводитель по городу на русском языке

Русская Духовная Миссия в Иерусалиме издала к Пасхе русскоязычный путеводитель по Святому городу.

Автором двухтомного издания стала насельница Горненского женского монастыря Русской Духовной Миссии в Иерусалиме монахиня Мариам (Юрчук), сообщает пресс-служба РДМ.

Из двух томов в свет вышел пока только первый, посвященный исключительно святым местам Иерусалима. Второй том, пока еще не изданный, посвящен в целом Святой земле.

Как отметили в Русской Духовной Миссии, новый путеводитель «представляет собой наиболее полное и современное из вышедших за последнее десятилетие изданий».

Причем книга призвана помочь не только тем, кто посещает Иерусалим, но и тем, кто пытается узнать о Святом городе как можно больше, даже ни разу не побывав в нем.

Издание путеводителя стало также завершающим событием празднования 170-летия создания Русской Духовной Миссии.