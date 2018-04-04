Скончалась игумения брянского Николо-Одрина монастыря

Вечером 1 апреля, на 90-м году жизни, скончалась почетная настоятельница Карачевского Николо-Одрина женского монастыря Брянской области игумения Мариам (Шагарова).

Отпевание и похороны матушки Мариам состоялись 3 апреля в родной для нее обители, которую она восстанавливала 20 лет, сообщает сайт Брянской епархии РПЦ.

"Матушка пришла на руины, и с неиссякаемой энергией, упованием на Бога и ходатайством Царицы Небесной стала восстанавливать обитель. Знаменательным событием для монастыря стало возвращение святыни - чудотворной иконы Божией Матери «Споручница грешных», которую Мариам особо почитала и всегда говорила, что в обители управляет сама Пресвятая Богородица. Так постепенно древний Николо-Одрин монастырь стал возрождаться. А главное - в обитель стали во множестве приезжать люди", - сказал перед отпеванием митрополит Брянский и Севский Александр.

По словам владыки, игумения Мариам «сумела создать крепкую монастырскую общину, для многих став духовной матерью» и «за 20 лет служения матушки Николо-Одрина обитель расцвела».

Как отметил митрополит Александр, в последние годы жизни матушка занималась восстановлением собора во имя святителя Николая Чудотворца, разрушенного в 1930 году. Храм еще восстанавливается.

Игумения Мариам руководила жизнью Карачевского Николо-Одрина монастыря, основанного в XV столетии, с 1994 по 2014 годы.

Похоронили ее на монастырском кладбище. Над ее могилой планируют возвести часовню.