Продолжается визит Предстоятеля Украинской Православной Церкви на Афон
18:27, 08 ноября 2014Православие
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8 ноября, в день памяти святого великомученика Димитрия Солунского, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Всенощное бдение и Божественную литургию в главном храме Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря.
Ему сослужили: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, епископ Хотинский Евсевий и братия монастыря в священном сане.
После богослужения Блаженнейший Владыка имел братское общение с афонскими монахами.
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