Продолжается визит Предстоятеля Украинской Православной Церкви на Афон

8 ноября, в день памяти святого великомученика Димитрия Солунского, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Всенощное бдение и Божественную литургию в главном храме Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря.

Ему сослужили: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, епископ Хотинский Евсевий и братия монастыря в священном сане.

После богослужения Блаженнейший Владыка имел братское общение с афонскими монахами.

Пресс-служба Украинской Православной Церкви