Предстоятель УПЦ возглавил последнюю в этом году литургию Преждеосвященных Даров в Киево-Печерской лавре (видео)

В Великую среду, 4 апреля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил литургию Преждеосвященных Даров в Трапезном храме преподобных Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, во время литургии Предстоятель вручил богослужебные награды священнослужителям Киевской епархии.

В Великую Среду вспоминается грешница, которая омыла слезами и помазала драгоценным миром Спасителя, когда Он был на вечери в Вифании, в доме Симона Прокаженного. Этим она приготовила Христа к погребению. Здесь же Иуда показной заботой про убогих проявил свою любовь к деньгам, а вечером решился продать Христа иудейским старейшинам за 30 сребреников. Сегодня в конце литургии последний раз читалась молитва прп. Ефрема Сирина. Земные поклоны на богослужении прекращаются (за исключением поклонения Плащанице в Великую Пятницу) до Троицы.

За литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

Блаженнейший Владыка поздравил паству с Великой Средой и пожелал провести последние дни перед Пасхой в молитве, покаянии и смирении, чтобы с радостью встретить Христово Воскресение.