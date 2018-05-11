Митрополит Тернопольский Сергий: Поддержать Блаженнейшего доброделанием - лучший подарок. Чтобы хотя бы на одного грешника было меньше грехов на его кресте

Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий и митрополит Тернопольский Сергий знакомы более тридцати лет. Их первые братские встречи проходили в Троице-Сергиевой лавре, где Блаженнейший в свое время был благочинным обители. Более близкая дружба зародилась в Почаевской лавре, где владыка Онуфрий был наместником. В интервью "УНИАН-Религии" к 70-летию Блаженнейшего, владыка Сергий рассказал о том, каким знает митрополита Онуфрия и о служении Блаженнейшего в наши дни.

Владыка, благословите! Расскажите, пожалуйста, как Вы познакомились с митрополитом Онуфрием, как давно это было?

Впервые я увидел владыку, будущего митрополита, в Троице-Сергиевой лавре где-то в начале 80-х годов. Это были мои первые осознанные опыты прикосновения к святыням Лавры, к преподобному Сергию Радонежскому. Я приезжал туда, будучи студентом духовной школы и паломником. Когда я обращался к благочинному отцу Онуфрию, ощущал его неподдельную искренность. Помню, он обязательно подбодрит, скажет что-то доброе, и в этом было утешение. Все-таки я был еще на начальном уровне служения, а он - насельник Лавры. Великой, славной Лавры. Его внимание дарило тепло, чувство братской любви.

«ОН ИМЕЕТ ДАР МУДРО СКАЗАТЬ ИЛИ МУДРО ПРЕДОСТЕРЕЧЬ. БЛАЖЕННЕЙШИЙ ВОДИМ СВЯТЫМ ДУХОМ»

Владыка, Вы давно знаете Блаженнейшего. Интересен ваш период пребывания в Почаевской лавре. Что сблизило вас?

Когда владыка стал наместником Почаевской лавры, я был в ней на послушании. Он руководил братией так, что у нас само собой возникало чувство, которое обязывало исполнять послушания не формально, а по совести. Всегда была возможность подойти к отцу-наместнику, получить его совет. Чувствовалось, что он имеет дар мудро сказать или мудро предостеречь. Каждого человека он воспринимал по-своему. Как наместник он не настаивал, не подчинял себе, но общался с братией так, что человек сам понимал, что именно нужно исполнить. Он прививал чувство ответственности. Иногда скажет: «Ну брат, ты сам должен знать, что нужно сделать». И это было лучшим уроком, чем приказ.

Владыка водим Святым Духом, это всегда чувствовалось, поэтому к нему всегда тянулись за духовным советом и миряне, и братия.

«НЕВЗИРАЯ НА ЛИЦА, НА ВРЕМЯ, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА - ОН ВСЕГДА ГОВОРИТ ПРАВДУ»

Каким Вы знаете Блаженнейшего, расскажите о его человеческих качествах? Можете вспомнить какую-то историю, которая раскрывает его как человека и пастыря?

Знаете, Блаженнейший кроток, милостив, снисходителен к другим, но у него всегда проявлялась твердость духа в исповедничестве. Если вопрос касается Православной веры, то тут его позиция четкая и ясная: твердое упование на помощь Божию в хранении веры. В этом свидетельстве он не думает, что о нем скажут. Невзирая на лица, на время, обстоятельства - он всегда говорит правду.

Приведу, может быть, самый выразительный пример… В начале 90-х годов - тревожное время - владыка Онуфрий только стал епископом, и было у нас одно из архиерейских совещаний. Перед началом этого совещания нам был предложен текст обращения от нашего архиерейского собрания к Патриарху. В нем была озвучена неправда и даже можно сказать, шантаж. Мы смотрели в листочек, но как-то сразу не придали этому значения, не поняли. А владыка Онуфрий сразу заметил. «Обратите внимание», - сказал он нам. И заявил, что не подпишет обращение, если оно не будет исправлено.

Потом, когда началось обсуждение этого текста, владыка Онуфрий, открыто сказал свое мнение. Он не искал поддержки, он просто засвидетельствовал свою четкую позицию. И вот когда началось обсуждение, тогдашний митрополит Филарет (Денисенко) резко возразил ему и пытался «поставить на место». Однако владыка Онуфрий, не колеблясь, называл неправду – неправдой. Он не переживал о том, что скажут о нем, а просто засвидетельствовал истину. В этом он думал не о себе, а о Церкви. Владыка проявил такую стойкость и мужество, что даже старшие архиереи удивились. И, что самое главное, это его свидетельство послужило примером для других архиереев, которые тоже не подписали предложенное обращение. Ведь в этом обращении открылась сущность уже начинающегося раскола и лицо того, кто его инициировал.

И вы знаете, этот поступок очень красноречиво характеризует Блаженнейшего. Он совершил подвиг свидетельства правды. Интересно, что совершая этот подвиг, он не навязывал свое мнение, а своим примером побудил к доброй, спасительной ревности и других.

Владыка, о какой правде Вы говорите?

Это бескомпромиссность в вопросах веры. Правда, основанная на свидетельстве Христовой истины, на Предании апостолов и на учении Святой Церкви. В этом позиция нашего нынешнего Киевского митрополита непоколебима. Она проявилась еще в начале его епископского служения, и проявляется, слава Богу, и поныне.

То обращение, в 1990 году, документ, который предлагал архиерейскому собранию Филарет, о чем он был? Вы помните формулировку, что это за пункт, который владыка Онуфрий попросил убрать?

Там такова была формулировка, что если Патриарх немедленно не даст нам автокефалии, то украинские архиереи будут действовать самостоятельно. Мол Вы, Ваше Святейшество, должны сделать то-то и то-то, иначе мы сделаем Вам то-то и то-то. Владыка Онуфрий указал, что язык ультиматума в данном вопросе недопустим.

«МЫ ЖИВЕМ РАДИ ДОСТИЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВА НЕБЕСНОГО - ЭТО ЦЕЛЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ»

Это тогда, когда Православная Церковь не пошла за Филаретом в Киевский патриархат?

Да, так называемый Киевский Патриархат был тогда еще в зародыше. Но владыка Онуфрий увидел эту опасность и указал на нее. Он проявил твердость в отношении церковных канонов. Ведь авторитет митрополита Филарета среди наших епископов был абсолютный, никто не мог ничего возразить, выступить против – все только соглашались. Как оказалось позже, бескомпромиссная позиция владыки Онуфрия вскрыла планы церковного раскола, которые задумывал митрополит Филарет.

Напомните, к чему тогда привело такое заявление владыки Онуфрия?

Филарет сказал владыке Онуфрию, что раз вы так поступаете, не слушаясь большинства архиереев, мы озвучим это на всю Украину, и против вас восстанет народ. А вышло совсем по-другому. Люди пошли за правдой и за митрополитом Онуфрием. Они отстояли его. Никто ничего не смог сделать, потому, что вся паства Черновицкой епархии, священники, миряне, все вместе не позволили сместить владыку с кафедры.

Сейчас тоже не простое время, очень неспокойное, как в начале 90-х, когда на Киевскую кафедру пришел Блаженнейший митрополит Владимир. Тогда не было в Украине войны, но были захваты храмов, что мы опять видим сегодня. Что значит служение Блаженнейшего в наши дни, какова его миссия для Церкви и общества?

Сегодня это вновь подвиг исповедничества и свидетельства правды. Служение в верности Христу, Его Церкви и народу Божьему, наверное, это и есть самое главное. А через жертвенное служение народу Божьему совершается служение земному Отечеству.

Блаженнейший всегда говорит о том, что мы должны все свое земное, личное, отечественное, строить на церковном основании. Это даст надежду и на благословенное земное будущее, но и самое главное – на будущее Небесное, вечное. Важно, что эти слова Блаженнейший подтверждает своей жизнью.

«ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ЗАДУМАТЬСЯ, ПОЧЕМУ ИХ ПРИЗЫВАЮТ К МОЛИТВЕ»

Большинство православных украинцев, к сожалению, не ходят в храм каждое воскресение, мало знают о Церкви. Просто знают, что сегодня идет война, много беженцев, что времена тяжелые, и что будет завтра - неизвестно…

Сейчас очень тяжело что-то говорить, потому что люди, к сожалению, мало прислушиваются к голосу Церкви. Владыка Онуфрий призывает к молитве, но люди не всегда это слышат. Мне кажется, если бы он призывал совершить, например, какой-то человеческий поступок, думаю, его бы люди тут же услышали. К сожалению, люди зачастую видят лишь земное. Но Блаженнейший призывает к высшему, потому что молитва – самый надежный помощник. Для Бога нет невозможного, нет никаких ограничений, молитва и «невозможное делает возможным», как говорил свт. Иоанн Златоуст. Об этом всегда говорит владыка.

Сегодня для достижения мира предлагают разные способы, простите, даже несуразности – и люди в это верят. А Церковь призывает: помолитесь. Но ее не слышат. У Тараса Шевченко есть такие строки:

Смирітеся, молітесь Богу

І згадуйте один другого,

Свою Україну любіть,

Любіть її... Во время люте,

В останню тяжкую минуту

За неї Господа моліть...

Понимаете, вот даже светский человек, и то к этому в свое время призывал. Я думаю, что люди все-таки должны услышать голос Церкви. Должны сказать: «Господи помилуй!»

ВСЕМ ВМЕСТЕ ПРОЩЕ И БЫСТРЕЕ ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС

Молитва к Богу может изменить очень многое, вместе с тем, люди сегодня об этом забывают, привыкли полагаться только на себя...

Молитва к Богу всегда действенна. У нас сколько миллионов людей? Если бы каждый хотя бы по маленькой молитве произнес… То это, образно говоря, миллион молитвенных прошений. Обществу нужно к этому прислушаться.

Многие хотели бы сделать Блаженейшему к 70-летию подарок. Вы хорошо знаете владыку, что ему посоветовали бы подарить?

Подарок - это молитва за него и то, чтобы мы каждый немножко исправились в духовном отношении: стали терпеливее, чище, жертвеннее, милосерднее, боголюбивее. Чтобы мы пытались сделать что-то доброе нашим ближним. Этим мы сотворим подарок и себе, и Блаженнейшему, и всем нам.

Как в семье: что отцу подарить? Только любовь к отцу. Так и здесь. Молитва - это образ любви друг за друга. Молитва за всех ближних, близких и дальних, за любящих и ненавидящих нас. Эта молитва может все. Самое жестокое сердце она смягчит, доброе сердце - укрепит. Поэтому, сейчас это самое важное.

Уйти от греха, поддержать Предстоятеля нашей благочестивой жизнью - это сейчас самый наилучший подарок. Потому что скорбь народа отражается на сердце нашего Блаженнейшего. Ведь он предстатель за всю Церковь, и грех паствы тяжелым бременем ложится на плечи ее Предстоятеля.

Ведь Блаженнейший несет тяжелейший крест, чего никто не может осознать, кроме того, кто его несет. Поэтому молитесь, чтобы Господь укрепил нашего Предстоятеля в том подвиге крестоношения, на который Он Сам возвел его. Чтобы мы своими грехами не обременяли тяжесть креста Блаженнейшего. Чтобы на его кресте было меньше грехов, хотя бы на одного грешника. Чтобы мы своим покаянием, своим добрым поведением, облегчали этот крест. Ведь Предстоятель отвечает перед Богом за каждого из нас.

Что Вы пожелаете Блаженнейшему митрополиту Киевскому в его 70 лет?

Хочу пожелать, чтобы Господь дал Блаженнейшему сил и Покров Матери Божией всегда был над ним. Пусть Бог поможет владыке продолжать всегда оставаться добрым пастырем, а нам поможет ценить нашего Предстоятеля, любить его и быть подражателями ему в добром Богоугодном житии.

Спаси Господи, владыка, за интересное общение.

Анна Горпинченко, «УНИАН-Религии» - для официального сайта УПЦ.