Великая среда: что важно знать каждому христианину

Страстная неделя – шесть самых важных дней в году в жизни христианина. Каждый день – особая службы и особый смысл.

О богослужениях и темах, которые Церковь предлагает нам для осмысления и поклонения, в цикле журнала "Фома" "Страстная седмица: день за днем".

Утром: Часы, Изобразительные и Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.

Вечером: Великое Повечерие

Богословие Великой Среды:

Великая Среда – день предания на Страдания и Смерть Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.

…Ночь со Вторника на Среду Господь провел в Вифании (Мф 26, 6-17). Здесь, в доме Симона прокаженного, в то время, когда в совете первосвященников, книжников и старейшин было уже решено взять Христа хитростью и убить Его, — некая жена -«грешница» возлила драгоценное миро на главу Спасителя и тем уготовала Его на погребение, как Он Сам объяснил ее поступок. Здесь же, в противоположность бескорыстному поступку жены-«грешницы», родилось в неблагодарной душе Иуды, одного из двенадцати учеников Спасителя, преступное намерение предать беззаконному совету своего Учителя и Господа. Поэтому в церковной службе Великой Среды прославляется жена-«грешница» и порицается и проклинается сребролюбие и предательство Иуды.

Эти два евангельских события и становятся центром и содержанием богослужения этого дня. «И утренний Трипеснец, и стихиры посвящены этим двум образам. Простерла блудница власы к Тебе, Владыко, простер и Иуда свои руки беззаконным, — одна, чтобы принять прощение, другой — сребреники… Наибольшего молитвенного напряжения и покаянного чувства церковная песнь достигает в стихире инокини Кассии: Господи, яже во многия грехи впавшая жена, Твое ощутившая Божество, мироносицы вземши чин, рыдающи миро Тебе прежде погребения приносит: увы мне, глаголющее! (В. Зандер)

На 9 Часе трогательный тропарь перед пророчеством Иезекииля: Днесь лукавое собрася сонмище, и на Тя тщетная поучишася. Днесь от согласия удавление Иуда обручает, Каиафа же неволею исповедует: яко един за всех восприемлеши смерть волею, Избавителю наш Христе Боже, слава Тебе. (Русский перевод: В сей день собрался коварный синедрион и против Тебя замыслил тщетное. В сей день за сговор с ними с петлей Иуда обручается, Каиафа же невольно исповедует, что Ты один за всех страдание принимаешь добровольно. Искупитель наш, Христе Боже, слава Тебе!)

А вслед за тропарем чтение самого пророка. Опять поражаешься этим удивительным параллелям между пророком, жившим за много столетий до Рождества Христова и Самим Христом: Сказал Господь ко мне: «Сын человеческий! Пошлю Я тебя к сынам Израилевым, огорчающим Меня, которые огорчили Меня; Они сами и отцы их отвергли Меня до сегодняшнего дня, и сынами с упрямым лицом и с жестоким сердцем [сделались]. Я пошлю тебя к ним, и ты скажешь: «Так говорит Господь!» И вот, услышат ли они, или убоятся ли, – ибо они дом огорчающий – однако, познают, что ты – пророк посреди них. И ты, сын человеческий, не убойся их и не ужаснись пред лицом их; ибо они будут язвить и наступать на тебя – и посреди скорпионов ты обитаешь…

На Вечерне мы вновь возвращаемся к теме омытия ног Иисусовых миром и к теме предательства Иудой его Учителя. Приведу несколько стихир в русском переводе:

Тебе, Сыне Девы, познав Бога, блудница говорила, моля с рыданием, как совершившая много достойного слез: «Отпусти долг, как и я распускаю свои косы; возлюби любящую, справедливо ненавидимую, и я среди мытарей о Тебе провозглашу, Благодетель-Человеколюбец!»

Драгоценное миро блудница смешала со слезами и излила на пречистые ноги Твои, их лобзая. Ее Ты тотчас оправдал, и нам прощение даруй, Пострадавший за нас, и спаси нас.

Когда грешница приносила миро, тогда ученик сговаривался с беззаконниками. Одна радовалась, тратя миро драгоценное, другой же спешил продать Бесценного. Та Владыку познавала, а этот от Владыки отдалялся. Та свободу получала, а Иуда становился рабом врага. Страшное дело – небрежение, великое – покаяние: даруй мне его Спаситель, пострадавший за нас, и спаси нас.

О жалкая доля Иуды! Видел он блудницу, целующую стопы, и замышлял коварно поцелуй предательский. Она косы расплела, а этот яростию связывался, нося вместо мира смердящую злобу: ибо не умеет зависть предпочитать полезное. О жалкая доля Иуды! От нее избавь, Боже, души наши!

После Литургии Преждеосвященных Даров священнослужители выходят на солею. Перед Царскими вратами совершаются последние поклоны с молитвой Ефрема Сирина. С этого момента земные поклоны в храме до самого дня Пятидесятницы (праздник Святой Троицы) опускаются. Исключение – поклоны перед Плащаницей, полотном, на котором изображен почивший Христос.

Вечером в Среду во многих храмах совершается общая исповедь. В ночь со среды на Четверг Спаситель совершил с учениками последний ужин, на котором установил таинство Евхаристии. Завтрашнее утро будет посвящено этому событию. Во всех православных храмах мира будет служится Литургия Святого Четверга.

Но об этом завтра…