Верующие УПЦ передают помощь военным на Восток Украины к празднику Пасхи

По благословению митрополита Филиппа 2 апреля для 59-го военного мобильного госпиталя Вооруженных Сил Украины Северодонецка были отправлены благотворительные средства на лечение военнослужащих.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, около 9 тысяч гривен были собраны во время благотворительного концерта преподавателя Полтавской миссионерской духовной семинарии В. Гажали.

На следующий день во время визита в госпиталь пресс-секретарь Северодонецкой епархии иеромонах Мелетий (Шаповалов) передал благотворительные средства руководителю медицинского учреждения.

Ранее, в праздник Входа Господня в Иерусалим, приходы Камень-Каширского благочиния Волынской епархии собрали помощь для украинских военнослужащих, которые находятся в зоне АТО. В ближайшее время собранные пожертвования будут переданы адресатам ко Дню Пасхи Христовой.