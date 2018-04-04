Верующие УПЦ передают помощь военным на Восток Украины к празднику Пасхи

09:52, 04 апреля 2018
Православие
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Верующие УПЦ передают помощь военным на Восток к празднику Пасхи Христовой / sed-eparhia.com

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, около 9 тысяч гривен были собраны во время благотворительного концерта преподавателя Полтавской миссионерской духовной семинарии В. Гажали.

На следующий день во время визита в госпиталь пресс-секретарь Северодонецкой епархии иеромонах Мелетий (Шаповалов) передал благотворительные средства руководителю медицинского учреждения.

Ранее, в праздник Входа Господня в Иерусалим, приходы Камень-Каширского благочиния Волынской епархии собрали помощь для украинских военнослужащих, которые находятся в зоне АТО. В ближайшее время собранные пожертвования будут переданы адресатам ко Дню Пасхи Христовой.

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