Верующие УПЦ передают помощь военным на Восток Украины к празднику Пасхи
09:52, 04 апреля 2018Православие
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Верующие УПЦ передают помощь военным на Восток к празднику Пасхи Христовой / sed-eparhia.com
По благословению митрополита Филиппа 2 апреля для 59-го военного мобильного госпиталя Вооруженных Сил Украины Северодонецка были отправлены благотворительные средства на лечение военнослужащих.
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, около 9 тысяч гривен были собраны во время благотворительного концерта преподавателя Полтавской миссионерской духовной семинарии В. Гажали.
На следующий день во время визита в госпиталь пресс-секретарь Северодонецкой епархии иеромонах Мелетий (Шаповалов) передал благотворительные средства руководителю медицинского учреждения.
Ранее, в праздник Входа Господня в Иерусалим, приходы Камень-Каширского благочиния Волынской епархии собрали помощь для украинских военнослужащих, которые находятся в зоне АТО. В ближайшее время собранные пожертвования будут переданы адресатам ко Дню Пасхи Христовой.
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