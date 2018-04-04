Евангелие на каждый день: сегодня – Великая среда Страстной седмицы (видео)

Почему Христос хвалит женщину-блудницу, которая пришла к Нему? Евангелие Великой среды объясняет епископ Барышевский Виктор (Коцаба).

Информационно-просветительский отдел УПЦ представляет новый медиа-проект «Евангелие на каждый день» – короткие украиноязычные сюжеты, которые через толкование святых отцов раскрывают глубинные значения Святого Евангелия.