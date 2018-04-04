Всеукраинский конкурс приходских коллективов «Пентикостия» состоится в Киеве 27 и 28 мая 2018 года.

К участию в VIII Всеукраинском фестивале-конкурсе, который был учрежден по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира, приглашаются певческие коллективы приходов и воскресных школ Украины, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

Целью проведения фестиваля является знакомство с духовной православной музыкой разных эпох и разных композиторов, стимулирование улучшения хорового приходского пения и обмен опытом.

Места проведения фестиваля: Спасо-Преображенский собор (Теремки-2), Национальный историко-культурный заповедник «София Киевская», Соборная площадь Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Фестиваль проходит по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и при поддержке БФ «Памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира».

Детали и условия участия в фестивале можно узнать здесь.