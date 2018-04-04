Воскресные школы Кировоградщины приняли участие в библейском брейн-ринге

В субботу, 31 марта, по благословению митрополита Кировоградского и Новомиргородского Иоасафа в Кропивницком для детей воскресных школ был проведен библейский брей-ринг на тему «Страдания, смерть и Воскресение Иисуса Христа».

В задания игры вошли вопросы на библейскую тематику, которые описывают последние земные дни Спасителя, Его страдания, распятие, смерть и воскресение из мертвых, сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ.

Интеллектуальная игра была организована Отделом религиозного образования, катехизации, духовно-нравственного воспитания и просвещения Кировоградской епархии УПЦ. Поддержали проект Кировоградская музыкальная школа №1 имени Генриха Нейгауза и Кировоградская областная детская библиотека имени Т. Г. Шевченко, в помещении которой и состоялся брейн-ринг.

Участие в интеллектуальной игре приняли четыре воскресные школы: храма Благовещения Пресвятой Богородицы, ставропигиальный храм Рождества Христова (г. Александрия), Свято-Елисаветенского мужского монастыря и Спасо-Преображенского Кафедрального собора. Каждая команда состояла из шести участников.

"Брейн-ринг проходил в шесть этапов. Все команды показали глубокие знания Священного Писания, уверенность, оригинальность. Было заметно, что все тщательно готовились к соревнованиям и смогли проявить свои лучшие качества", - сообщают организаторы.

По итогам игры победу одержала воскресная школа Свято-Елисаветинского мужского монастыря, которая набрала 24 балла и опередила других участников на один балл. Воскресные школы Спасо-Преображенского Кафедрального собора, ставропигиального храма Рождества Христова и храма Благовещения Пресвятой Богородицы набрали по 23 балла, также показав высокие результаты.

После соревнований от митрополита Кировоградского и Новомиргородского Иоасафа все участники конкурса получили Архиерейские благодарности, Закон Божий и сладости.