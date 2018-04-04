В Сербии строят монастырь в честь Матроны Московской

В Сербии строят монастырь в честь святой Матроны Московской.

Монастырь в честь блаженной старицы появится в селе Ритешич Республики Сербской, сообщает "Фома".

"Вот уже несколько лет мы занимаемся строительством в Ритешиче первого на Балканах монастырского комплекса в честь святой Матроны Московской. Здание храма уже построено, осталось найти художников, которые смогут сделать роспись", - рассказал глава Общества Российско-сербской дружбы и единства православных народов Зоран Гаич.

По его словам, поблизости от монастыря планируется создание русского этно-села с культурным центром.

"Здесь будут проходить дни русской культуры, научные конференции, а также осуществляться прием туристов и паломников", - добавил Зоран Гаич.

Отмечается, что в сентябре 2017 года в селе Ритешич (г. Добой, Республика Сербская) был открыт и освящен памятник царю-страстотерпцу Николаю II. Памятник стал первым монументом на Аллее великих правителей, которая заложена в рамках проекта по созданию в Ритешиче монастырского комплекса блаженной Матроны Московской и русского этно-села.