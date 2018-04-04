Завершена роспись верхнего храма скита Свято-Успенского Одесского монастыря в с. Мариновка.

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел 2 апреля посетил строящийся Свято-Покровский скит Свято-Успенского Одесского мужского монастыря в с. Мариновка Беляевского района Одесской области, где проконтролировал ход строительных работ на территории обители и полного завершения росписи верхнего храма в честь Покрова Божией Матери, которая совершена на личные сбережения Владыки митрополита. Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.