Завершена роспись верхнего храма скита Свято-Успенского Одесского монастыря в с. Мариновка
02:36, 04 апреля 2018Православие
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Митрополит Агафангел проконтролировал ход строительных работ / eparhiya.od.ua
Завершена роспись верхнего храма скита Свято-Успенского Одесского монастыря в с. Мариновка.
Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел 2 апреля посетил строящийся Свято-Покровский скит Свято-Успенского Одесского мужского монастыря в с. Мариновка Беляевского района Одесской области, где проконтролировал ход строительных работ на территории обители и полного завершения росписи верхнего храма в честь Покрова Божией Матери, которая совершена на личные сбережения Владыки митрополита. Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.
Завершена роспись верхнего храма скита Свято-Успенского Одесского монастыря / eparhiya.od.ua
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