В Эстонии объявлен конкурс фотографий о жизни Православной Церкви
23:24, 03 апреля 2018Православие
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Фото: Освящение храма преподобного Сергия Радонежского в Палдиски. Июнь, 2015 / orthodox.ee
Издательский отдел Эстонской Православной Церкви объявляет конкурс фотографий, в котором могут принять участие все желающие.
Лучшие работы будут использованы в православном календаре 2019 года, сообщается на сайте ЭПЦ.
На заседании Синода ЭПЦ МП 14 марта 2018 года было принято решение издать календарь на 2019 год, используя фотоматериалы о жизни Эстонской Православной Церкви. Издательский отдел приглашает принять участие в конкурсе фотографий всех желающих.
Присылать работы в канцелярию ЭПЦ необходимо на адрес mpeok@orthodox.ee с пометкой "Конкурс фотографий", датой, местом и описанием фотографий и своими контактными данными. Объем цветных фотографий не менее 4 мб, ориентация альбомная, фотографии начиная с 1 января 2016 года.
Авторам лучших работ будут вручены памятные подарки.
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