В Эстонии объявлен конкурс фотографий о жизни Православной Церкви

Издательский отдел Эстонской Православной Церкви объявляет конкурс фотографий, в котором могут принять участие все желающие.

Лучшие работы будут использованы в православном календаре 2019 года, сообщается на сайте ЭПЦ.

На заседании Синода ЭПЦ МП 14 марта 2018 года было принято решение издать календарь на 2019 год, используя фотоматериалы о жизни Эстонской Православной Церкви. Издательский отдел приглашает принять участие в конкурсе фотографий всех желающих.

Присылать работы в канцелярию ЭПЦ необходимо на адрес mpeok@orthodox.ee с пометкой "Конкурс фотографий", датой, местом и описанием фотографий и своими контактными данными. Объем цветных фотографий не менее 4 мб, ориентация альбомная, фотографии начиная с 1 января 2016 года.

Авторам лучших работ будут вручены памятные подарки.