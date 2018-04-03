В Эстонии объявлен конкурс фотографий о жизни Православной Церкви

23:24, 03 апреля 2018
Православие
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/ orthodox.ee

Лучшие работы будут использованы в православном календаре 2019 года, сообщается на сайте ЭПЦ.

На заседании Синода ЭПЦ МП 14 марта 2018 года было принято решение издать календарь на 2019 год, используя фотоматериалы о жизни Эстонской Православной Церкви. Издательский отдел приглашает принять участие в конкурсе фотографий всех желающих. 

Присылать работы в канцелярию ЭПЦ необходимо на адрес mpeok@orthodox.ee с пометкой "Конкурс фотографий", датой, местом и описанием фотографий и своими контактными данными. Объем цветных фотографий не менее 4 мб, ориентация альбомная, фотографии начиная с 1 января 2016 года.

Авторам лучших работ будут вручены памятные подарки.

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