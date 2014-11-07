В Казахстане открыт памятник преподобномученице Елисавете Феодоровне

3 ноября в Алма-Атинской епархии прошли торжества, посвященные 150-летию со дня рождения великой княгини преподобномученицы Елисаветы Феодоровны Романовой.

Местом празднования стал единственный в Казахстане храм во имя святых Царственных страстотерпцев, находящийся в поселке Ключи (Карабулак) Талгарского района Алма-Атинской области. Церковь представляет собой уменьшенную копию храма в честь Покрова Божией Матери в крымском городе Ореанда, связанного с судьбой Дома Романовых. В Покровском храме служил святой праведный Иоанн Кронштадтский, в нем молилась преподобномученица Елисавета.

На заупокойной ектении были помянуты все невинно пострадавшие за православную веру «в годину лютых гонений от безбожников умученные и убиенные; от голода, холода, ран и непосильных работ скончавшиеся».

Монумент святой, представляющий собой несколько видоизмененную копию памятника преподобномученице Елисавете в Марфо-Мариинской обители в Москве, установлен с южной стороны храма.

Митрополичий округ РПЦ в Казахстане