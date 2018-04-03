Националистов из группировки «С14» заставили уйти из Киево-Печерской лавры

Группа радикалов из группировки «С14», признанной террористической организацией, 3 апреля устроила провокационную акцию в Киево-Печерской лавре.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, около 30 агрессивно настроенных молодых людей, имея при себе колющее оружие и дубинки, без разрешения духовенства ворвались на территорию монастырских келий, где пытались спровоцировать конфликт. Радикалы выкрикивали оскорбления в адрес духовенства и оскорбляли чувства верующих. В это время в лавре было много паломников и экскурсантов, в том числе и детей. Все, кто стали свидетелями этого события, высказывали свое возмущение о попытке надругательства над православной святыней.

Вскоре после начала провокации, к монастырю прибыл наряд полиции, который пояснил парням противоправность их действий. Поэтому, по требованию представителей правоохранительных органов радикалы покинули лавру.

Напомним, ранее парни из “С14” совершили нападение на офис СПЖ, а также подожгли Десятинный монастырь столицы.