В Киево-Печерскую лавру пришли националисты

Представители националистической организации «С14» заявили, что просто «пришли в гости», и начали провоцировать священников.

Несколько представителей националистической орагнизации «С14» вели прямой стрим с территории Киево-Печерскую лавры, куда, как они заявили на камеру, они просто «пришли в гости погулять и поискать сепаров», сообщает spzh.news.

В 14.10 радикалы во главе со своим лидером Евгением Карасем, рассуждая об «оккупации» культового сооружения, пришли к резиденции настоятеля лавры и начали задавать братии обители провокационные вопросы. Через несколько минут на территорию приехал наряд полиции. Незванные гости разбились на группы, часть из них мечется возле храма, пытаясь проникнуть за ворота, которые перекрыли правоохранители.

Националисты еще провоцировали прихожан и представителей УПЦ, и сделали вывод, что «экскурсия прошла неплохо», и прекратили прямой эфир.