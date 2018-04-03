В Киево-Печерскую лавру пришли националисты

16:42, 03 апреля 2018
Православие
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Националисты пришли в Киево-Печерскую лавру / facebook.com

Несколько представителей националистической орагнизации «С14» вели прямой стрим с территории Киево-Печерскую лавры, куда, как они заявили на камеру, они просто «пришли в гости погулять и поискать сепаров», сообщает spzh.news.

В 14.10 радикалы во главе со своим лидером Евгением Карасем, рассуждая об «оккупации» культового сооружения, пришли к резиденции настоятеля лавры и начали задавать братии обители провокационные вопросы. Через несколько минут на территорию приехал наряд полиции. Незванные гости разбились на группы, часть из них мечется возле храма, пытаясь проникнуть за ворота, которые перекрыли правоохранители.

Националисты еще провоцировали прихожан и представителей УПЦ, и сделали вывод, что «экскурсия прошла неплохо», и прекратили прямой эфир.

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