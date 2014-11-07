Греческий митрополит свидетельствует о своем чудесном исцелении по молитвам святого старца

Митрополит Филадельфийский Венедикт приехал в паломничество в Драму (город в восточной Македонии, Греция) 4 ноября, в день памяти святого старца Георгия (Карслидиса) чтобы поблагодарить преподобного за чудо, произошедшее недавно по его молитвам.

Об этом сообщает «Православие.RU» со ссылкой на греческий сайт Romfea.

У митрополита Венедикта начались серьезные проблемы с голосовыми связками. Посещение нескольких очень хороших врачей ни к чему не привело: никто не смог назвать причину, поставить диагноз и назначить лечение. Тогда по совету игуменьи Порфирии архиерей выпил воды, освященной на мощах преподобного Георгия в его монастыре Вознесения в Драму, и после молитвы горло исцелилось.

Владыка дал обет отблагодарить святого за помощь, подарив монастырю корову в день памяти преподобного. 4 ноября пришел день исполнения обета, и митрополит лично подарил корову обители.

"Правмир"