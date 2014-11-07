На выставку, посвященную Рюриковичам, принесена икона Сергия Радонежского, часть облачения и стамеска преподобного

Икона преподобного Сергия Радонежского с частицей его мощей принесена в Москву из Свято-Троицкой Сергиевой лавры на период проведения выставки-форума «Православная Русь. Моя история. Рюриковичи». Об этом сообщает пресс-служба Оргкомитета выставки "Моя история. Рюриковичи".

Чтимая икона пребывает на выставке в ЦВЗ "Манеж" после путешествия по епархиям Русской Православной Церкви. Также на экспозиции представлены часть священнического облачения и стамеска преп. Сергия, с помощью которой согласно преданию игумен строил свою обитель.

Икона была написана в Свято-Троицкой Сергиевой лавре для Крестного хода в дни юбилейных торжеств святого, 700-летие которого широко отмечается в этом году. Образцом для нее послужила житийная икона преподобного Сергия, которая находится в иконостасе Троицкого собора рядом с иконой Спаса на Убрусе.

"Сегодня наша молитва о том, чтобы по завету преподобного Сергия преодолевалась бы ненавистная рознь мира сего, чтобы сохранялось духовное единство Святой Руси, чтобы процветали народы, образовавшие эту Русь, а сегодня живущие в разных государствах, чтобы мир и братство существовали на просторах исторической Руси", - сказал Патриарх Кирилл, открывая эту выставку.

Выставка продлится в Москве до 20 ноября.