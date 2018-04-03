Финляндская Православная Церковь проведет масштабную приходскую реформу

К 2020 году в Финляндской Православной Церкви должна завершиться церковно-административная реформа.

Об основных задачах, которые призвана решить запланированная реформа, сообщает "Благовест-Инфо" со ссылка на официальный сайт Финляндской Православной Церкви.

Вопрос о назревшей необходимости изменении инфраструктуры неоднократно обсуждался на ежегодных Поместных соборах ФПЦ. На соборе 2017 года было принято решение «о рассмотрении и изменении при необходимости границ и структуры приходов в масштабах всей церкви к 2020 году».

Планируется, что приходы в своих новых границах начнут действовать начиная с 1 января 2020 года.

Приоритетными направлениями, которые призвана активизировать грядущая реформа, в ФПЦ считают богослужебную жизнь, образование и диаконию.

Главной причиной, которая заставила Финляндскую Церковь пойти на пересмотр своего канонического устройства, названа необходимость развития пастырской деятельности. А это развитие невозможно в рамках существующего порядка. Как отмечают в Финляндской Церкви, на сегодняшний день священнослужители и церковные сотрудники вынуждены уделять «чрезмерное внимание» вопросам административного управления — в ущерб пастырскому служению и приходской работе.

Сегодня вопросы административного управления приходом решаются в Финляндской Церкви, главным образом, настоятелями. Однако на протяжении лет административные обязанности, связанные с деятельностью прихода, существенно возросли. Например, изменения в условиях объявления тендеров, развитие сферы трудового законодательства Финляндии и изменения требований к прозрачности приходской деятельности привели к ситуации, когда административная работа отнимает гораздо больше времени, чем десять и, тем более, двадцать лет назад. В самой ФПЦ признают, что исполнение всех этих требований требует «неимоверных затрат ресурсов».

Православная Церковь в Финляндии обладает правами юридического лица, поэтому она не может пренебрегать законодательными требованиями.