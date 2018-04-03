В селе Птичья вновь вспыхнул конфликт за храм

ПредставительУПЦ КП заявил, что храм в селе Птичья принадлежит общине УПЦ КП, не взирая ни на какие решения суда в пользу Украинской Православной Церкви.

Как сообщает spzh.news, 2 апреля община УПЦ выиграла суд в отношении снятия ареста на Свято-Успенский храм в селе Птичья Дубенского района Ровенской области. В этот же день сторонники Киевского патриархата в камуфляже и балаклавах захватили церковь.

Официальный документ с решением суда – на руках у общины, но храм захватили силой. Дождавшись темноты и подмоги - экс-бойцов «Азова» и «Айдара», вооруженные автоматами рейдеры буквально под прицелом заставили верующих покинуть свой храм. За этим спокойно наблюдали сотрудники полиции.

2 апреля, около 23 часов вечера возле церкви стали собираться люди. Представители общины УПЦ по очереди круглосуточно дежурят в храме, охраняя его от захвата.