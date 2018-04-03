Евангелие на каждый день: сегодня – Великий вторник Страстной седмицы (видео)

Личное благочестие невозможно одолжить у другого человека. Как держать светильник своего благочестия всегда наполненным?

Информационно-просветительский отдел УПЦ представляет новый медиа-проект «Евангелие на каждый день» – короткие украиноязычные сюжеты, которые через толкование святых отцов раскрывают глубинные значения Святого Евангелия.

В Великий вторник притчу о десяти девах объясняет епископ Гостомельский Тихон (Софийчук), викарий Киевской Митрополии.