Евангелие на каждый день: сегодня – Великий вторник Страстной седмицы (видео)
09:42, 03 апреля 2018Православие
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Епископ Гостомельский Тихон (Софийчук) / news.church.ua
Личное благочестие невозможно одолжить у другого человека. Как держать светильник своего благочестия всегда наполненным?
Информационно-просветительский отдел УПЦ представляет новый медиа-проект «Евангелие на каждый день» – короткие украиноязычные сюжеты, которые через толкование святых отцов раскрывают глубинные значения Святого Евангелия.
В Великий вторник притчу о десяти девах объясняет епископ Гостомельский Тихон (Софийчук), викарий Киевской Митрополии.
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