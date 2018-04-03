Скончалась старейшая насельница Всехскорбященского скита Святогорской лавры

В день памяти преподобного Алексия, человека Божия, 30 марта, на 86-м году жизни скончалась схимонахиня Любовь (Сухоручко), одна из первых насельниц Всехскорбященского скита Свято-Успенской Святогорской лавры в селе Богородичное.

Отпевание схимонахини в субботу возглавил митрополит Святогорский Арсений. Похоронена схимонахиня Любовь на скитском кладбище рядом с могилой схимонахини Софии (Бобровой), сообщается на сайте Святогорской лавры.

Схимонахиня Любовь (Сухоручко Лидия Фёдоровна) родилась 22 июля 1932 года в городе Славянске в многодетной семье. Отец - Сухоручко Фёдор Пантелеевич (умер в 1982 году), мать - Сухоручко Мария Сергеевна (умерла в 1979 году). Имела одну сестру и четыре брата.

Была малограмотна, закончила всего 2 класса средней школы. Работала в поликлинике г. Славянска уборщицей до 1987 года, когда вышла на пенсию.

Ещё будучи в миру, в 1990 году приняла пострижение в иночество с именем Лия, и пострижение в монашество с именем Лаврентия. Постриги совершил схиепископ Алипий (Погребняк).

В апреле 2003 года по благословению наместника Святогорской Лавры архимандрита Арсения (ныне митрополит) поселилась в строящемся скиту в селе Богородичное. В 2006 году приняла постриг в схиму с наречением имени Любовь.

В скиту несла различные послушания. После пострига в схиму по большей части несла послушание молитвенное - читала Псалтырь.