На луцкой радиостанции стартовал новый медиапроект Волынской епархии УПЦ

На луцкой радиостанции “Сид-FM” стартовал новый медиапроект Волынской епархии УПЦ.

В эфире духовно-просветительской онлайн-радиопередачи «духовное Слово» священник и ведущий общаются на актуальные темы о вере и церковной жизни, сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ.

Передача выходит каждую пятницу в 13.40 в эфире радиостанции "Сид-FM" (102,4 FM). Также радио "Сид-FM" можно слушать в сети интернет.

Телефон для звонков в студию +38 033 27 88 278.