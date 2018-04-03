На луцкой радиостанции стартовал новый медиапроект Волынской епархии УПЦ
00:44, 03 апреля 2018Православие
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Программа поднимает актуальные темы церковной жизни / apracom.net.br
На луцкой радиостанции “Сид-FM” стартовал новый медиапроект Волынской епархии УПЦ.
В эфире духовно-просветительской онлайн-радиопередачи «духовное Слово» священник и ведущий общаются на актуальные темы о вере и церковной жизни, сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ.
Передача выходит каждую пятницу в 13.40 в эфире радиостанции "Сид-FM" (102,4 FM). Также радио "Сид-FM" можно слушать в сети интернет.
Телефон для звонков в студию +38 033 27 88 278.
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