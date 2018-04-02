Школьники с востока Украины посетили Почаевскую лавру

Накануне праздника Входа Господня в Иерусалим на православной Кременетчине побывали дети из прифронтовой зоны, которые живут в селе Лиман Старобельского района Луганской области.

В течение пяти дней, по Всеукраинскому проекту «Восток и Запад», восемнадцать учеников из Луганщины вместе со своими школьными наставниками гостили в Тернопольской области, сообщает сайт Тернопольской епархии УПЦ.

Специалисты разных отделов Кременецкого городского совета и учреждений города подготовили интересные мероприятия, мастер-классы, обширную культурную программу, обмен знаниями и опытом. А благодаря участию Тернопольской епархии УПЦ детям удалось увидеть известные во всем христианском мире православные святыни Тернопольского края.

Священники организовали для детей поездку в Свято-Успенскую Почаевскую лавру, где для жителей востока устроили экскурсию по обители и угостили лаврским угощением. В Кременце гостей ждал еще один сюрприз – выступление местного кобзаря Василия Жданкина. В городе им показали величественный православный собор, духовное училище. К содержательной и увлекательной экскурсии были добавлены памятные подарки.