Патриарх Кирилл помолился о жертвах пожара в Кемерово на 9-й день после трагедии

Заупокойное богослужение по жертвам пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово совершил патриарх Кирилл.

На 9-й день после трагедии, в понедельник 2 апреля, панихида по по погибшим прошла в Донском монастыре Москвы, сообщает "Фома".

- Хотел бы также еще раз сказать о том, что сегодня 9-й день кончины тех детей и взрослых, которые погибли в Кемерово. Мы вознесли молитву к Господу об упокоении погибших в огне, - сказал Патриарх.

По словам Патриарха Кирилла, Церковь верит, что по ее молитвам «и даже через те муки, которые прошли скончавшиеся, они, несомненно, обрели Царствие Божие».

- И они сегодня там, перед лицом Божиим. Мы молимся за них так, как повелевает нам Церковь и наша совесть, в надежде, что они, став перед лицом Божиим, помолятся о городе Кемерово, о народе своем и об Отечестве нашем. Да примет Господь светлые души в Небесное Царство и сотворит вечную молитвенную о них память в наших сердцах, - заключил Патриарх.

Напомним, что в воскресенье 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. По последним официальным данным в результате трагедии погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 76 человек, в том числе 27 детей.