Пасхальное послание Блаженнейшего Митрополита Онуфрия

Архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Украинской Православной Церкви

Христос Воскресе!

Этими священными словами поздравляю всех Вас, боголюбивые Архипастыри и Пастыри, благочестивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры, с наибольшим нашим христианским Праздником славного Воскресения Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Совершив спасительный подвиг на земле, Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос, через вольную смерть на Кресте, как Истинный Человек, душой Своей сошел во ад, чтобы подарить радость спасения тем, кто уже завершил свое земное странствование и томился в холодной мгле ада,кто болезненно ожидал того благословенного дня, когда в мир придет спасение. И этот великий День настал.

В преисподнюю сошел Христос как Человек, но с Ним сошла и слава Божества, Которое навеки соединилось с человеческой природой во Христе. Ад не мог устоять перед могуществом Божественной славы, и произошло то, чего человечество веками с нетерпением ожидало: Христос умертвил ад “блистанием Своего Божества” (тропарь воскресный, гл. 2). Все от века умершие, кто жил на земле верой во Христа грядущего, были выведены из ада. Все они стали Небожителями. Они снова, как некогда Адам в Раю, начали жить в блаженстве и со смиренной благодарностью наслаждаться общением с Богом и хождением пред Его Лицем. А для живущих на земле отверзлись двери Рая, и лучи надежды согрели их оледенелые сердца.

Святые Жены-Мироносицы, которые пришли к Живоносному Гробу, чтобы ароматами помазать пречистое Тело своего Учителя и Господа Иисуса, увидели Ангела в белом одеянии. Мироносицы взволновались, увидев Гроб пустым, но Ангел успокоил их и сказал: «Иисуса ищете… Распятого; Он воскрес, Его нет здесь… Идите и расскажите об этом Ученикам Его» (Мк. 16, 5–7).

Святые Мироносицы стали первыми провозвестниками славного Воскресения Христа. Потом святые Апостолы разошлись с проповедью о Христе Воскресшем, и великими трудами благовестия “во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их”. Радость славного Воскресения Христова, как молния, озарила землю, и человечеству стала известна благословенная и вожделенная истина, что во светлом Воскресении Христовом жизнь победила смерть. В Воскресении Христовом человечеству подарено самое великое сокровище — сокровище жизни, жизни, которая не есть простым существованием, какое человечество проводило после своего грехопадения, а существование, наполненное радостью, счастьем, миром и блаженством.

Господь, наш Творец и Создатель, Сам есть Жизнь (Ин. 14, 6). По Своей любви Бог создал нас, людей, чтобы мы были сопричастниками Его Божества, чтобы мы вечно пили от Него, как от Священного Источника, Божественную воду жизни. И блажен тот человек, который старательно охраняет себя от грехов, который мужественно покоряет себя слову Божественной любви, ибо у такого человека очищается душа, человек освобождается от духовной грязи, которая его унижает и отнимает у него способность наслаждаться таким священным даром, как счастье. Тот человек, который идет к Воскресшему Христу и старается жить по Его слову, не только сам наполняется благодатной водой Божественной жизни, но и становится, в меру своей чистоты и совершенства, источником, текущим в вечную жизнь (Ин. 4, 14).

Сегодня мы, дорогие братья и сестры, живем в мире, который знает Христа, знает о Его преславном Воскресении, но, к сожалению, не у всех нас зерно истины о Христовом Воскресении приносит спасительные плоды, ибо для этого нужно мужественно и настойчиво обрабатывать землю своего сердца и очищать от греха. Некоторые из нас или отлагают этот труд на более позднее время, или совсем не желают этого делать, не хотят бороться против личного греха. Мыне хотим себя утруждать и принуждать отворачиваться от неправды, от своей личной гордыни, которая беспощадно уничтожает нас. Мы безвольно плывем по течению извращенной человеческой гордыней мирской жизни и пытаемся строить свое счастье не на Заповедях Христовых, а на своих земных достижениях, успехах и удачах, забывая о том, что на этом счастья не построишь.

Если человек будет господствовать над всем миром и завладеет всеми сокровищами его, то он не будет счастлив, если душа его не будет очищена от грехов. Человек не может быть счастливым, если он не будет молитвенно пить живую воду из Божественного Источника жизни.

Нужно помнить об этом, дорогие братья и сестры, и нужно быть внимательным ко своему спасению. Пусть в нашей заботе о жизни с Богом, о нашем духовном счастье каждый наш день будет для нас как последний. Каждый день, который нам дарует Господь, мы должны старательно заполнять взаимным терпением, любовью к Богу, Который является Источником нашей жизни, и любовью к ближним, которые являются носителями образа Божия. Нужно молиться, чтобы Господь простил нас и благословил миром нашу Украинскую землю и всех нас, живущих на ней, и тогда мы будем сынами спасения и вечной жизни. Счастье не будет для нас лишь редким гостем нашей души, оно будет нашим постоянным благодатным духовным сокровищем.

Еще раз поздравляю всех Вас, дорогие братья и сестры, со светлым праздником преславного Воскресения Христова, с Великим Днем Христовой Пасхи! Желаю всем здоровья, счастья, спасения и Божия благословения.

В эти священные дни мы присоединяемся к голосу полноты Святой Православной Церкви и вместе воспеваем: “О Пасха велия и священнейшая Христе! О Мудросте, и Слове Божий, и Сило! Подавай нам истее Тебе причащатися в невечернем дни Царствия Твоего”, и, повторяя слова преподобного Симеона, мы взываем: Слава Тебе, Христе Боже, ибо Ты — наше Царство, Ты — Рай прекрасный, Ты — Божественный Чертог, Ты — Чаша с водой жизни, Ты — наше утешение и радость, и Тебе от нас честь и поклонение во веки. Аминь.

Воистину Христос Воскрес!

Смиренный Онуфрий,

Митрополит Киевский и всея Украины,

Предстоятель Украинской Православной Церкви

Информационно-просветительский отдел УПЦ