В Грузии на Благовещение состоится церемония благословление города Мцхета

Торжественная церемония благословления города Мцхета пройдет на Благовещение.

Как сообщает "Грузия-Онлайн", 7 апреля в кафедральном соборе Светицховели отслужат праздничную литургию. После богослужения состоится шествие, в ходе которого улицы города окропят святой водой.

«Согласно завещанию Католикоса-Патриарха Мелхиседека I, в XI веке Благовещение было установлено днем благословления Святой столицы Мцхета. Эта традиция была восстановлена несколько лет назад. В этом году с благословения Его Святейшества после епископской службы в Светицховели священнослужители освятят Святую столицу Мцхету», – сказал архидиакон Деметре на службе в кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба.

Благовещение – церковный христианский праздник, установленный в память о возвещении архангелом Гавриилом Деве Марии о предстоящем рождении Иисуса.

Согласно библейской легенде, Марии явился архангел Гавриил и известил её о грядущем чудесном, сверхъестественном рождении от нее Сына Божия, Спасителя мира. Он предрек ему имя – Иисус, что в переводе с еврейского означает «Спаситель».