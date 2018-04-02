Помочь построить храм в селе Куты – новый проект программы «40 храмов»
14:41, 02 апреля 2018Православие
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Проект храма в селе Куты / bf-favor.org
Благотворительный фонд «Фавор» в рамках программы «40 храмов» начал новый проект — строительство домового храма в селе Куты Тернопольской области.
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на sorok.church.ua с момента захвата храма в честь Святой Праведной Анны в 2016 году, верующим приходится совершать богослужения в палатке.
Всю историю многострадальной общины можно прочитать по ссылке. Верующие обратилась в фонд с просьбой помочь построить новый храм. БФ «Фавор» призывает всех православных христиан принять участие в благом деле.
«Ведь строительство храма – это возведение стен вокруг Божественной литургии, на которой имя каждого жертвователя будет вспоминаться», – пишут организаторы программы.
Посмотреть этапы строительства, присоединиться к проекту и пожертвовать можно ЗДЕСЬ.
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