Помочь построить храм в селе Куты – новый проект программы «40 храмов»

Благотворительный фонд «Фавор» в рамках программы «40 храмов» начал новый проект — строительство домового храма в селе Куты Тернопольской области.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на sorok.church.ua с момента захвата храма в честь Святой Праведной Анны в 2016 году, верующим приходится совершать богослужения в палатке.

Всю историю многострадальной общины можно прочитать по ссылке. Верующие обратилась в фонд с просьбой помочь построить новый храм. БФ «Фавор» призывает всех православных христиан принять участие в благом деле.

«Ведь строительство храма – это возведение стен вокруг Божественной литургии, на которой имя каждого жертвователя будет вспоминаться», – пишут организаторы программы.

Посмотреть этапы строительства, присоединиться к проекту и пожертвовать можно ЗДЕСЬ.