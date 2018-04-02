Новый проект УПЦ: толкование на Евангелие Страстной седмицы в YouTube ежедневно (видео)

В течение Страстной недели, с 2 по 7 апреля, священнослужители Украинской Православной Церкви будут комментировать тексты Священного Писания, давать ценные духовные советы и делиться собственным опытом проживания этого особого периода Великого поста, завершающей недели, каждый день которой Церковь называет Великим.

Новый просветительский медиа-проект «Евангелие на каждый день» появился на официальном YouTube канале УПЦ в Прощенное воскресенье Великого поста. Короткие украиноязычные сюжеты, которые через толкование святых отцов раскрывают глубинные значения Святого Евангелия, можно послушать по ссылке, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В Великий понедельник – комментарий на Евангельское чтение о бесплодной смоковнице (Мф., 18-43) протоиерея Николая Могильного, настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Коцюбинское Киево-Святошинского района.

Смотрите также каждый день “Православный календарь” – рассказ о житии святых и почитаемые святыни Церкви и серию интервью “Страстная седмица день за днем” о значении священных эпизодов Стастной недели для нашего спасения, практические советы, как правильно провести каждый из этих особенных дней.