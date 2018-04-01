В праздник Входа Господня в Иерусалим Митрополит Онуфрий призвал всех людей к примирению с Богом и между собой (видео)

В своей воскресной проповеди в праздник Входа Господня в Иерусалим Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал всех людей к примирению с Богом и между собой.

Напомнив о Евангельских событиях этого дня, Архипастырь отметил, что вход Спасителя в Иерусалим на ослике является прообразом жизни талантливых людей. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Талант, которым человека наделяет Бог, является своеобразной духовной короной, перед этим даром другие люди склоняют головы. Нужно всегда помнить, что поклоняются не человеку, а той короне, что у него на голове. Осел не принимал почести, которые воздавали Христу, он шел туда, куда Господь его направлял - в храм, в Святой град Иерусалим».

Блаженнейший владыка подчеркнул, что каждый человек, следуя по стопам Христа, должен сам стремиться к миру с Богом, и направлять людей, которые его уважают, ко Господу.

«Мы становимся агрессорами, друг друга ненавидим и делаем зло ближнему, потому, что не примирились с Богом, - сказал он. - Особенно тот, кто наделен большими талантами, должен помнить, что является всего-навсего осликом, который несет Божественную корону. Евангельский ослик вез на себе Спасителя, Который в Себе имеет все дары, и не гордился. Мы не должны быть хуже этого животного и нести таланты, которыми нас одарил Господь со смирением. Использовать их для того, чтобы через них прославлялось Имя Божие».