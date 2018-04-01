В Киево-Печерской лавре накануне Входа Господня в Иерусалим освятили пальмовые и вербные ветви (видео)

14:23, 01 апреля 2018
Православие
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/ news.church.ua

После чтения праздничного зачала Евангелия на утрени Предстоятель по традиции освятил вербу и пальмовые ветви. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По свидетельству всех четырех евангелистов, за несколько дней до крестных страданий Иисус Христос въехал на осле в Иерусалим. Многочисленные паломники, которые знали о чудесном воскрешение Лазаря и других чудесах Спасителя, ожидали Его и встречали как царя. В знак большого уважения к Христу, люди возлагали на дорогу одежду и пальмовые ветви, приветствуя Господа: «Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израиля» (Ин. 12:13). Именно в память об этих событиях и как символ готовности христиан встретить Господа верующие в этот день приносят в храм ивовые, пальмовые ветви и цветы.

/ news.church.ua
/ news.church.ua
/ news.church.ua
/ news.church.ua

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