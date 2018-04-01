Вербное Воскресение в Иерусалиме: десятки тысяч православных со всего мира прошли Крестным ходом с пальмовыми ветвями

13:51, 01 апреля 2018
Православие
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/ facebook.com/church.information.center

Как сообщает Центр информации УПЦ, православные с пальмовыми ветвями прошли Крестным ходом из Елеонской горы к Гефсимании и вошли в Иерусалим.

/ facebook.com/church.information.center

Вход Господень в Иерусалим христиане отмечают в воскресенье, предшествующее Пасхе. Этот день посвящён описанному во всех четырёх Евангелиях торжественному входу в Иерусалим Иисуса Христа, которого народ встречал, устилая путь пальмовыми ветвями и восклицаниями: «Осанна!».

/ facebook.com/church.information.center

В день Входа Господня в Иерусалим Православная Церковь освящает пальмовые ветви, а в славянских странах - вербу.

/ facebook.com/church.information.center
/ facebook.com/church.information.center
/ facebook.com/church.information.center

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