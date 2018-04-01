Вербное Воскресение в Иерусалиме: десятки тысяч православных со всего мира прошли Крестным ходом с пальмовыми ветвями

Накануне дня Входа Господня в Иерусалим, вечером 31 марта, на Святой Земле прошел многотысячный Крестный ход православных христиан со всего мира.

Как сообщает Центр информации УПЦ, православные с пальмовыми ветвями прошли Крестным ходом из Елеонской горы к Гефсимании и вошли в Иерусалим.

Вход Господень в Иерусалим христиане отмечают в воскресенье, предшествующее Пасхе. Этот день посвящён описанному во всех четырёх Евангелиях торжественному входу в Иерусалим Иисуса Христа, которого народ встречал, устилая путь пальмовыми ветвями и восклицаниями: «Осанна!».

В день Входа Господня в Иерусалим Православная Церковь освящает пальмовые ветви, а в славянских странах - вербу.