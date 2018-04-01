Иерусалим накануне Пасхи: Центр информации УПЦ начал прямые трансляции со Святой земли (видео)

Центр информации УПЦ начал прямые трансляции со Святой земли.

Видеотрансляции в режиме реального времени из Иерусалима (Израиль) накануне праздника Воскресения Христова начались на официальной странице Центра информации Украинской Православной Церкви в Facebook.

В Лазареву субботу состоялась трансляция Божественной литургии с места Вознесения Исуса Христа. Богослужения на этом месте греческой церкви разрешают проводить только два раза в год: в Лазареву субботу и в день Вознесения Господня.

Также состоялась трансляция Крестного хода с горы Елион в Гефсиманию и ко входу в Иерусалим. Десятки тысяч православных христиан со всего мира прошли с пальмовыми ветвями накануне Вербного воскресения.

Трансляции в фейсбук запланированы в Вербное воскресение, во все дни Страстной седмицы, в день Схождения Благодатного огня и на Пасху - в период с 31 марта по 9 апреля. Паломники со всего мира прибывают в эти дни в Иерусалим, чтобы принять участие в богослужениях, посвященных Входу Господнему в Иерусалим и последним земным дням Спасителя, и встретить праздник Воскресения Господня.

Центр информации УПЦ планирует прямые включения с участием паломников и официальной делегации по доставке Благодатного огня в Украину. В частности, вечером 5 апреля ожидается трансляция Крестного хода "Дорогой Господа с молитвой за Украину".

Сотни верующих УПЦ пройдут Дорогой скорби с иконами священномученика Владимира (Богоявленского) и иконой "Собор мучеников украинской земли", освященных на мощах святого в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

Планируется также встреча официальной делегации УПЦ и паломников с Иерусалимским Патриархом Феофилом III. 7 апреля - трансляция схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня.