В Лазареву субботу Предстоятель УПЦ рассказал о христианском отношении к смерти (видео)

В Лазареву субботу, 31 марта, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Во время своей проповеди Предстоятель УПЦ рассказал о христианском отношении к смерти, о коварстве врага человеческого спасения и усилиях, которые необходимы для покаяния. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Воскрешение Лазаря было свидетельством того, что будет общее воскресение мертвых. Наступит такой день, когда Господь придет второй раз на землю, воскресит всех от века умерших и совершит праведный суд», – подчеркнул Архипастырь.

Объясняя слова Господа: «кто верует в Меня, даже если умрет, оживет» (Ин. 11:25), Предстоятель сказал, что для человека, который верит в Христа, смерть является временным явлением, похожим на сон.

Блаженнейший Архипастырь отметил, что после смерти каждый человек воскреснет и будет судиться согласно своих дел. Если человек делал добро, то будет оправдан, если же совершал зло, то получит по своим делам.

«Поэтому, помня о том, что смерть является для нас сном, после которого мы обязательно проснемся и дадим отчет Богу о том, что мы сделали хорошего или злого, мы должны стараться во время своей жизни отворачиваться от зла и делать добро», – призвал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

«Это не так просто – надо совершать усилия над собой, потому что зло как болото: оно втягивает, всасывает человека в себя. Если она попала туда, то ей надо предпринимать усилия, чтобы вытащить себя оттуда».

Особое внимание Предстоятель обратил на коварство дьявола и объяснил механизм, с помощью которого он вводит человека в грех: «Когда человек еще не согрешил, то враг представляет человеку грех малозначимым: мол, ничего, что согрешил, сделаешь, потом покаешься и все будет хорошо – Бог принимает покаяние».

«Это правда, что Бог принимает покаяние, – продолжил Блаженнейший Владыка. – Но когда человек согрешит, дьявол начинает уже другую песню петь: “Ой, что же ты сделал! Как же ты будешь говорить Богу? А если люди узнают об этом, что это будет, какой позор!” – и начинает отпугивать человека от покаяния».

«Поэтому человек должен быть застенчивым, когда грешит, – объясняет Архипастырь, – и “бесстыжим”, когда раскаивается. То есть, если он идет грешить, то пусть стыдится греха, а если уж согрешил – пусть не стесняется [признаться], пусть идет к Богу и кается в своих грехах».