На территории детского дома в Виноградове построят православный храм

По благословению митрополита Хустского и Виноградовского Марка и благодаря инициативе директора Юрия Чулей и благочинного виноградовского округа протоиерея Михаила Бидзиля на территории Виноградовский детского дома-интерната №3 построят православный храм.

В день памяти Феодоровской иконы Божией Матери, 27 марта, было освящено место на территории детдома, где будет построен храм в честь Нанковской иконы Божией Матери, чтобы каждый из воспитанников детского учреждения смог присоединиться к таинствам Христа, и где будут возноситися молитвы к Господу. Об этом сообщает пресс-служба Хустской епархии УПЦ.

В Виноградовском детском доме-интернате №3 проживают дети в возрасте от 6 до 18 лет с особыми потребностями - легкой и умеренной умственной отсталостью и с нарушениями опорно - двигательного аппарата (ДЦП), синдром Дауна и другими особенностями.