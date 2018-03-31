На Сумщине состоялось отпевание 19-летнего бойца АТО Андрея Кривича, погибшего от пули снайпера на Светлодарской дуге

На Сумщине 30 марта похоронили бойца АТО Андрея Кривича, погибшего от пули снайпера на Светлодарской дуге.

Отпевание 19-летнего военнослужащего прошло в Свято-Покровском храме села Вировка, сообщает пресс-служба Конотопской епархии УПЦ.

Чин погребения над 19-летним бойцом совершил архиепископ Конотопский и Глуховский Роман. После погребения архиепископ Роман обратился к родственникам и присутствующим со словом утешения и сочувствия. Владыка отметил, что надо молиться за усопших наших родственников и братьев, потому что каждый человек грешен и за каждый свой проступок он будет отвечать перед Богом.

Молодой боец Андрей Кривич учился в Сумском педагогическом университете, мечтал быть военным психологом. Был добровольцем тактической группы «Сапсан». Погиб вечером 27 марта на Светлодарской дуге от пули снайпера.